O Trumpových záletech vypovídal další jeho blízký

Finanční šéf skupiny The Trump Organization, která sdružuje asi pět stovek firem Donalda Trumpa, získal imunitu v rámci federálního vyšetřování bývalého prezidentova osobního právníka Michaela Cohena. Allen Weisselberg je přitom údajně jedním z Trumpových lidí, na které se Cohen obrátil s žádostí o proplacení peněz použitých na umlčení pornoherečky Stormy Daniels a modelky Karen McDougalové.

Weisselbergovi vyšetřovatelé slíbili beztrestnost za to, že bude vypovídat. Někdejší Trumpův osobní právník Cohen se v úterý přiznal k porušení zákona o financování volební kampaně a k bankovním a daňovým podvodům. Podle jeho tvrzení mu Trump před prezidentskými volbami v roce 2016 uložil, aby pornohvězdě Stephanii Cliffordové známé jako Stormy Daniels a modelce Karen McDougalové vyplatil statisíce dolarů. Obě ženy tvrdí, že měly s Trumpem poměr. Prezident to odmítá.

Weisselberg, který začal pro Trumpa pracovat už na počátku 70. let, je jedním ze dvou vysoce postavených zaměstnanců The Trump Organization, kterým Cohen adresoval žádost o proplacení peněz poskytnutých oběma ženám. Platby byly zaúčtovány jako výdaje na právní služby. To by podle federální prokuratury mohl být podvod, neboť Cohen neměl s Trumpovou společností uzavřenou žádnou smlouvu o zálohách.

Zprávu o imunitě pro Weisselberga list The Wall Street Journal přinesl krátce poté, co informoval, že beztrestnost výměnou za výpověď slíbili vyšetřovatelé také vydavateli bulváru National Enquirer Davidu Peckerovi. Peckerovy noviny vyplatily jedné z žen značnou částku za příběh o jejích pletkách s Trumpem, který ale nikdy neotiskly. Pecker je dlouholetým blízkým přítelem Trumpa i Cohena. Jeho vydavatelství se na předání finančních částek Cliffordové i McDougalové podílelo, aby pomohlo zajistit jejich mlčení.