Obama prý v soukromí říká, že se zapojí do závěru kampaně

Bývalý prezident Spojených států Barack Obama zatím veřejně nezasahuje do kampaně před podzimními prezidentskými volbami, to se ale po vyjasnění boje o nominaci Demokratické strany zřejmě změní. V pondělním článku to naznačuje časopis New York, který o přístupu exprezidenta hovořil s lidmi z jeho okolí. Obama prý počítá s tím, že po primárkách bude výraznou součástí snahy demokratů vytlačit z funkce svého nástupce Donalda Trumpa.

Hlava státu z let 2009 až 2017 se po odchodu z Bílého domu zcela nestáhla z veřejného života, každodenní vývoj na politické scéně ale otevřeně nekomentuje. Obama se nepřiklonil na stranu žádného z kandidátů, kteří usilují o pozici Trumpova vyzyvatele, přestože jedním z nich je i viceprezident z jeho administrativy Joe Biden.

"Pravda o Obamově mlčení kolem letošních primárek je taková, že nejde jen o projev jeho zjevné touhy zůstávat mimo záři reflektorů, ale také o projev připravené strategie," píše New York. "Ve chvíli, kdy se zdá, že souboj by se mohl vyostřovat a zamotávat,... si jsou bývalý prezident a lidé v jeho okolí čím dál jistější, že bude muset sehrát ústřední roli při následném sjednocování strany," pokračuje článek.

Vyloučeno prý není ani vystoupení Obamy na červencovém sjezdu Demokratické strany, z něhož vzejde definitivní soupeř Trumpa pro listopadové volby. Do té doby si podle informací časopisu New York chce exprezident zachovat odstup, aby mohl být vnímán jako "čestný prostředník".

Bernie bude mít Obamovu podporu

Obama údajně dává najevo, že podpoří nominanta strany, ať se jím stane kdokoli, přičemž v soukromých rozhovorech zdůrazňuje, že jakýkoli demokratický vyzyvatel mu bude hodnotově bližší než Trump. "Často dodává, že očekává svou častou a hlasitou účast v závěrečné fázi kampaně, i kdyby nejdříve jeho intervence spočívala ve snaze sjednotit tábory liberálů, umírněných a progresivních," uvádí New York.

"Dříve než na sjezdu se to nestane, ale Bernie bude mít jeho plnou podporu, pokud bude nominován," citoval časopis nejmenovanou osobu blízkou Obamovi, která zmínila jednoho z favoritů demokratických primárek, senátora Bernieho Sanderse. Ten se stranického klání účastnil i před čtyřmi lety, nakonec ale prohrál s Hillary Clintonovou, kterou preferoval i Obama.

"Tentokrát Obama dělal vše pro to, aby celému poli demokratických kandidátů byl jasný jeho záměr být jak nestranný, tak pasivní," pokračuje analýza newyorského časopisu. Výjimku bývalý šéf Bílého domu neudělal ani pro svého dlouholetého partnera Bidena. Údajně s někdejším viceprezidentem často mluvil před jeho vstupem do prezidentského souboje, následná Bidenova kampaň jej ale "neohromila".