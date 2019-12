Obama: Ženy jsou lepší vůdkyně než muži

Pokud by všechny státy světa vedly ženy, projevilo by se to celkovým zlepšením životní úrovně. Na soukromé konferenci v Singapuru věnované tématu vůdcovství to řekl bývalý americký prezident Barack Obama. Muž, který stál v čele Spojených států v letech 2009-2017, v této souvislosti také poznamenal, že ačkoliv ženy nejsou bezchybné, jsou nepochybně lepší než muži. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Obama uvedl, že v době, kdy byl hlavou státu, přemýšlel o tom, jak by vypadal svět, kdyby jej vedly ženy. "Ženy, jen chci, abyste věděly, že nejste dokonalé, ale mohu celkem bez pochybností říct, že jste lepší než my (muži)," řekl. "Pokud by dva roky každý stát na světě vedly ženy, jsem si zcela jist, že bychom víceméně všude viděli výrazné zlepšení... životní úrovně a výsledků."

Na dotaz, zda by se opět ucházel o politickou funkci, Obama odpověděl, že lídr má odejít, když nastane čas. "Pokud se podíváte na svět a na jeho problémy, uvidíte, že za nimi většinou stojí staří lidé, většinou staří muži, kteří neodejdou," řekl. Političtí lídři by si proto podle Obamy měli uvědomovat, že ve funkci jsou, aby vykonali svou práci, ale nejsou tam na celý život. "Nejste tam, abyste se utvrzovali o vlastní hodnotě, důležitosti a moci," poznamenal na adresu světových lídrů Obama.

Exprezident na setkání v Singapuru hovořil také o politické polarizaci a roli sociálních sítích v šíření nepravd.

Obama a jeho manželka Michelle po opuštění Bílého domu založili nadaci podporující nadějné mladé lidi.