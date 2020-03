Obětí koronaviru v USA je přes 3000, nejhorší období teprve přijde

Počet obětí koronaviru ve Spojených státech v pondělí překonal 3000, nakažených bylo zaznamenáno přes 163 tisíc. S odvoláním na své propočty to napsala agentura Reuters. Podle deníku The New York Times (NYT) se americká bilance nemoci COVID-19 od čtvrtka ztrojnásobila, přičemž převýšila počet lidí zabitých při teroristických útocích z 11. září 2001.

Pondělí bylo pro USA co do počtu úmrtí dosud nejhorším dnem koronavirové pandemie. Onemocnění COVID-19 podle televize CNN podlehlo nejméně 574 lidí a databáze Univerzity Johnse Hopkinse v úterý ráno hlásila 3170 mrtvých od počátku šíření nákazy. Americká bilance se tak přiblížila té z Číny, kde podle oficiálních údajů kvůli koronaviru umřelo 3305 lidí.

Jen ve městě New York bylo evidováno 914 mrtvých, z celého státu New York pak bylo hlášeno 1224 smrtelných případů COVID-19. Celkový počet potvrzených infekcí už v USA přesáhl 163 tisíc a na 6000 pacientů bylo považováno za uzdravené.

Spojené státy mají nejvíce potvrzených případů nákazy na světě a odhaduje se, že počty budou nadále stoupat v důsledku širšího testování pacientů. Po celé zemi vznikají polní nemocnice v očekávání největšího náporu nemocných, který zřejmě teprve přijde. Nemocniční stany vyrostly i v newyorském Central Parku, do New Yorku také připlula armádní nemocniční loď USNS Comfort, která může poskytnout útočiště až 2500 nemocným.

"Všude je to válečná zóna," shrnul situaci pro NYT nejmenovaný zdravotnický záchranář. Jeho kolega Anthony Almojera uvedl, že si poprvé po 17 letech u krizových složek v práci pobrečel. "Jsem vyděšený," popsal své pocity další zdravotník Phil Suarez, který v New Yorku jako záchranář pracuje 26 let.

Prezident Donald Trump v pondělí v Bílém domě uvedl, že "náročné časy" čekají Spojené státy i v nadcházejících 30 dnech. Test na koronavirus už podle něj podstoupilo více než milion Američanů, což je, jak připomíná Reuters, méně než tři procenta celkové populace USA. Ačkoliv země v uplynulých dnech zvýšila svou testovací kapacitu, v poměru k velikosti populace se zde stále testuje méně než v Itálii či Jižní Koreji.

Podzimní vlna nemoci a plošné nošení roušek

Hlavní expert vlády na infekční onemocnění Anthony Fauci uvedl, že očekává druhou vlnu koronaviru na podzim. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy na ni budou tou dobou lépe připraveny.

Například americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) se nyní snaží snižovat byrokratickou zátěž spojenou s vývojem prostředků na boj proti COVID-19. CNN uvádí, že agentura mimo jiné rychle schvaluje testovací metody, které vyvíjí soukromý sektor.

I v USA se rozhořela debata kolem nošení roušek či jiných doplňků zakrývajících nos a ústa. Federální vláda to zatím veřejnosti nedoporučuje, to by se ale mohlo změnit, neboť pracovníci Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) podle médií zvažují úpravu oficiálních instrukcí. Představitelé Trumpovy administrativy přitom tento měsíc od plošného používání roušek odrazovali s tím, že to může dokonce zvýšit riziko nakažení.

"Teď někteří odborníci na zdraví, podle nichž tvrzení, že masky u uživatele zvyšují riziko infekce virem, není ničím podložené, volají po daleko širší praxi zakrývání obličejů v USA," uvedl web Politico.