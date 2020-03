Obhájci žádají pro odsouzeného Weinsteina pětiletý trest, je nemocný

Obhájci bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina požádali dopisem soudce newyorského soudu o vynesení mírného trestu s ohledem na Weinsteinovo zdraví. Soud ho uznal v únoru vinným ze sexuálního napadení a znásilnění, za což mu hrozí 29 let vězení. Obhájci ale žádají pro sedmašedesátiletého muže, který má za sebou operaci srdce, pětileté vězení. O výši trestu se má rozhodnout ve středu.

"Prosím, přijměte tento dopis jako naši žádost, aby soud panu Weinsteinovi uložil pětileté vězení," stojí v listu, pod nímž jsou podepsáni tři producentovi obhájci a který je adresován soudci Jamesi Burkemu.

Verdikt o Weinsteinově vině je považován za klíčové rozhodnutí v kauze hnutí Me Too, které rozpoutala v roce 2017 obvinění ze sexuálních deliktů spáchaných Weinsteinem, napsala agentura Reuters.

Únorové rozhodnutí se týká jen dvou případů, a to napadení asistentky produkce Mimi Haleyiové a znásilnění Jessiky Mannové, která se chtěla stát herečkou. Případy se staly v letech 2006, respektive 2013.

Weinstein se po vynesení rozhodnutí o vině podrobil zákroku, při němž mu byla odstraněna krevní sraženina, a pak se musel vrátit do newyorské věznice na Rikers Island.

Ve svém dopisu obhájci uvádějí, že by se při vyměřování výše trestu měl brát ohled nejen na Weinsteinovo zdraví a věk, ale také na jeho "zásluhy a charitativní činnost". "To, čeho dosáhl, i zápasy, jimiž prošel, jsou prostě pozoruhodné a neměly by být kvůli rozhodnutí poroty opominuty," napsali obhájci.

V procesu šlo o více případů a ve dvou vážnějších porotci Weinsteina neshledali vinným. Za ně mu hrozilo až doživotí.

Prokurátoři ve svém doporučení minulý týden uvedli, že by Weinsteinovi měla být délka pobytu ve vězení vyměřena nejen s ohledem na usvědčení ze sexuálního napadení dvou žen, ale i s přihlédnutím k "celoživotnímu zneužívání jiných". "Za svého života v období dospělosti Weinstein postrádal schopnost chápat druhé a jednal s nimi pohrdavě a nelidsky," tvrdí ve svém dopise soudci Burkemu žalobce Cyrus Vance.