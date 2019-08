"Odporná fáma." Trump odmítá tvrzení o štěnicích v jeho hotelu

Americký prezident Donald Trump se v pondělí ohradil vůči tvrzení, že v jeho golfovém klubu v Miami, kde chce příští rok uspořádat summit skupiny G7, jsou štěnice. "Falešnou a odpornou fámu" o tomto odporném hmyzu šíří radikálně levicoví demokraté, napsal šéf Bílého domu na twitteru.

Kauza vypukla v pondělí, když Trump na tiskové konferenci po schůzce představitelů nejvyspělejších světových ekonomik ve francouzském Biarritzu chválil svůj klub na Floridě. Je to podle něj výborné a prostorné místo, které by se pro summit G7 hodilo. USA budou setkání hostit v roce 2020.

Americký tisk ale vzápětí připomněl, že v roce 2016 si jeden klient stěžoval, že jej v luxusním hotelu Jack Nicklaus Villa v Trumpově resortu Trump National Doral Miami opakovaně poštípaly štěnice. V deníku The Washington Post mluvil o "těžké invazi" těchto škůdců. Skupina Trump Organization zastřešující Trumpův byznys to popřela a záležitost skončila v roce 2017 mimosoudním vyrovnáním.

Americká média si všímají, že v pondělí večer místního času byl hashtag "Trumpbedbugs" jedním z trendů na sociálních sítích v USA. "Příští rok bude G7 milionů - sedm světových vůdců a 6,999.993 štěnic," uvedl na twitteru jeden z přispěvatelů.

No bedbugs at Doral. The Radical Left Democrats, upon hearing that the perfectly located (for the next G-7) Doral National MIAMI was under consideration for the next G-7, spread that false and nasty rumor. Not nice!