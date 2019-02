Oregon chce snížit minimální věk voličů na 16 let

Americký stát Oregon chce snížit minimální věk voličů z 18 na 16 let. Pokud příslušný návrh místní zákonodárci přijmou, bude Oregon prvním státem USA, který umožní volit lidem mladším 18 let, uvedla televize Fox News. Oregonští zákonodárci navrhují, aby o snížení voličského věku rozhodli místní obyvatelé v referendu. To by se mohlo konat zároveň s prezidentskými volbami v roce 2020.

Demokratka Shemia Faganová, která zasedá v oregonském senátu, tvrdí, že stát tak chce dát příležitost mladým rozhodovat o jejich budoucnosti. Domnívá se, že 16letí by měli mít možnost volit, neboť jsou již nyní zodpovědní za své případné protiprávní chování.

Oregonský návrh počítá s tím, že lidé od 16 let by mohli volit ve všech volbách, a to nejen na státní, ale i na federální úrovni. O podobný krok se podle Fox News od roku 2003 pokusilo 13 amerických států, žádný z nich ale příslušné opatření nakonec neschválil.

Americká ústava dodatkem zaručuje právo volit všem, kteří dosáhli 18 let. Až do roku 1971 byl přitom voličský věk 21 let. Zákonodárci ho tehdy snížili i díky tlaku studentů, kteří kritizovali fakt, že sice mohou být i před dosažením věku 21 let povoláni do armády a bojovat ve Vietnamu, nesmějí ale volit.

Necelé dvě desítky amerických států již nyní umožňují mladým volit ve stranickém hlasování, pokud jim později v den státních či federálních voleb bude 18 let. V několika dalších státech pak mohou 17letí hlasovat v demokratických primárkách, ale ne v republikánských.