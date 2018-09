Ovlivnilo Rusko volby v USA? Trump zatím nic nezveřejní

Odtajnění dokumentů vztahujících se k vyšetřování údajného vlivu Ruska na americké prezidentské volby se odkládá. Napsal to na twitteru prezident Donald Trump, který sám v pondělí odtajnění oznámil. Písemnosti musí podle něj nejdřív prověřit generální inspekce ministerstva spravedlnosti USA, protože možnost jejich zveřejnění zneklidnila americké spojence.

Odtajnit citlivé materiály se prezident počátkem týdne rozhodl na výzvu některých republikánských kongresmanů. Mělo jít například o dokumenty a textové zprávy, jejichž autory jsou čelní představitelé ministerstva spravedlnosti a Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), které prezident v poslední době vytrvale kritizuje.

Některá média obvinila Bílý dům, že chce touto cestou vyšetřování ruské stopy zablokovat. "Děly se fakt špatnosti, a teď se o nich svět dozví. Velká věc!" napsal v pondělí Trump na twitteru.

Podle dnešního Trumpova vyjádření ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že zveřejnění některých dokumentů by mohlo vyšetřování zkomplikovat. "Také naši klíčoví spojenci nás od toho odrazují," poznamenal prezident. Generální inspekce proto písemnosti urychleně posoudí. "Nakonec vždycky můžu dokumenty sám odtajnit, když to bude nezbytné," upozornil Trump na svou prezidentskou pravomoc.

I met with the DOJ concerning the declassification of various UNREDACTED documents. They agreed to release them but stated that so doing may have a perceived negative impact on the Russia probe. Also, key Allies’ called to ask not to release. Therefore, the Inspector General.....

....has been asked to review these documents on an expedited basis. I believe he will move quickly on this (and hopefully other things which he is looking at). In the end I can always declassify if it proves necessary. Speed is very important to me - and everyone!