Panika kvůli střelbě? Nakonec šlo o zloděje, kteří vysklili výlohu

Oblíbené nákupní středisko ve městě McAllen v americkém státě Texas dnes policie uzavřela kvůli obavám, že se v něm nachází střelec. Později podle agentury AP uvedla, že si svědci střelbu spletli se zvukem skla, které rozbili lupiči při pokusu o přepadení klenotnictví.

Podle ředitele mcallenské policie Victora Rodrigueze policie po příjezdu do nákupního střediska zadržela všechny osoby, které podezřívá z pokusu o přepadení klenotnictví. Podle stanice CBS je zadržených pět. Při incidentu se nikdo nezranil.

Zvuky rozbitého skla vyvolaly u některých lidí pocit, že se v nákupním centru střílí, a proto zalarmovali policii. Ta následně na twitteru informovala o "aktivním střelci" a vyzvala veřejnost, aby se z místa a jeho okolí vzdálila.

Podle agentury AP je La Plaza Mall jedním z nejdůležitějších nákupních středisek oblasti údolí řeky Rio Grande.

Pray for McAllen , shooting in the mall #valleypeople pic.twitter.com/sF9c2GDgzH