Pátrání po Titaniku bylo zástěrkou, Američané měli jiný tajný cíl

Po mnoho let si veřejnost myslela, že za slavným objevením vraku Titaniku stojí čistě úsilí vědců a historiků. To ovšem není celá pravda. Někdejší námořní důstojník USA prozradil nové okolnosti celého příběhu. Armáda ho totiž primárně zaúkolovala jinou misí: v hloubi oceánu měl najít dvě nukleární ponorky. Po dokončení úkolu mu zbylo 12 dní na objevení Titaniku. Zprávu přinesl server CNN.

Robert Ballard byl vědcem v oceánografickém institutu Woods Hole a zároveň pracoval u amerického námořnictva. To ho v roce 1985 pověřilo tajnou misí, jejíž úkolem bylo najít dvě americké jaderné ponorky USS Thresher a USS Scorpion, které se potopily v šedesátých letech. Veřejnost ovšem žila v domnění, že celou dobu pátral po Titaniku. Nalezení parníku, který ztroskotal v roce 1912 ovšem bylo sekundárním cílem mise.

"Nechtěli, aby to (pátrání po ponorkách) svět věděl, takže jsem měl krycí příběh (hledání Titaniku)," prozradil v rozhovoru pro CNN Ballard. V severním Atlantiku se musel ponořit takřka do tříkilometrové hloubky, aby našel USS Scorpion. Konkrétním cílem bylo najít jaderný reaktor a jaderné zbraně ponorky a získat důkazy, které by odhalily důvody jejího potopení v období studené války.

"Věděli jsme, kde ponorky byly. Chtěli po mně, abych se na to místo vrátil, a aby mě Rusové nesledovali, protože jsme se zajímali o atomové zbraně na Scorpionu a také o to, jaký vliv na prostředí měly jaderné reaktory," řekl Ballard. Když primární misi dokončil, zbylo mu pouhých 12 dní na to, aby našel vrak Titaniku.

Slavný parník se mu přesto se svým týmem podařilo za tak krátkou dobu v hloubce přes 3,5 kilometru najít. "Když jsme Titanik našli, pochopitelně jsme byli nadšeni, protože to byl těžký úkol. Povedlo se nám to. Skórovali jsme těsně před koncem zápasu," popisoval bývalý námořník.

Celý příběh bude mít muzejní exhibici

Když se to následně veřejnost dozvěděla, jásala. Nikdo však netušil, že americká armáda Titaniku pouze využila, aby zastřela svůj pravý záměr s hledáním ponorek. Podrobnější detaily o celém příběhu se budou moci v rámci nové exhibice dozvědět návštěvníci Národního geografického muzea ve Washingtonu koncem tohoto roku.

"Vždy se mě někdo ptá na to, jaké to bylo najít Titanic, ale odpověď je složitější. Jako vedoucí expedice jsem byl nadšený z toho, že jsme dosáhli našeho cíle. Jako člověk jsem byl smutný z toho, co se stalo všem, kteří tam tehdy zemřeli. Jako námořní důstojník na přísné tajné misi jsem byl rád, že se pozornost veřejnosti obracela na Titanic, a nikoliv na Thresher a Scorpion. Tento příběh má několik vrstev a v mnoha ohledech ovlivnil spoustu životů," citovaly webové stránky National Geographic Ballarda.