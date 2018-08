Pelosiová: Pro demokraty není ústavní žaloba Trumpa prioritou

Pro americkou Demokratickou stranu není ústavní žaloba proti prezidentu Donaldu Trumpovi prioritou. Agentuře AP to ve středu řekla Nancy Pelosiová, vůdkyně demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů. Takzvaný impeachment nepovažuje za prvořadý přesto, že jeho možnost posílily kauzy bývalých prezidentových spolupracovníků Michaela Cohena a Paula Manaforta.

Manaforta v úterý porota ve virginské Alexandrii shledala vinným z daňových úniků a finančních podvodů a někdejšímu šéfovi Trumpova volebního štábu hrozí desítky let vězení. Cohen, který byl dlouhá léta Trumpovým osobním právníkem, se týž den před manhattanským soudem přiznal ke krácení daní, bankovním podvodům a hlavně k manipulaci s financováním voleb na pokyn Trumpa.

"Impeachment musí pramenit z něčeho jiného," naznačila Pelosiová, že shromážděné důkazy proti prezidentovi nepovažuje v dané chvíli za přesvědčivé. Pokud prý demokraté v listopadových volbách do Kongresu uspějí, měli by se hlavně soustředit na to, aby svou práci mohl v klidu dokončit zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller. Jeho tým pátrá po ruském vlivu na prezidentské volby v USA v roce 2016 a po případném spojení Trumpova volebního štábu s Moskvou.

"Až se nějaké nové informace objeví, uvidíme, co dál. Není to priorita naší agendy, pokud nepřijde něco nového," řekla Pelosiová americké agentuře o ústavní žalobě proti Trumpovi.