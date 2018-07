Pes v Kolumbii odhalil deset tun kokainu. Teď ho chtějí zabít

Kolumbijská policie musela ukrýt na bezpečné místo psa, který na severu země odhalil rekordní množství pašovaného kokainu. Pašeráci z ozbrojené skupiny Los Urabeños totiž za hlavu feny německého ovčáka vypsali odměnu 200 milionů pesos (zhruba 1,5 milionu korun), napsal zpravodajský server BBC. Fena při protidrogových operacích odhalila bezmála deset tun kokainu, který skupina zřejmě pašovala do USA.

Gang Los Urabeños, známý také jako Klan ze zálivu, ovládá v Kolumbii velkou část obchodu s drogami. Jeho šéf Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel je nejhledanějším mužem v zemi. Spojené státy za informace vedoucí k jeho dopadení vypsaly odměnu až pět milionů dolarů (110 milionů korun).

V minulosti gang vypsal už několikrát odměnu za odstranění nepohodlných lidí. V roce 2012 našla policie letáky, které za každého zabitého policistu nabízely odměnu 500 dolarů (dnes asi 11 tisíc korun).

Šestiletá fena Sombra působila v přístavech na severu Kolumbie, odkud se kokain na motorových člunech nebo i ponorkách pašuje do Spojených států. Během dvou zásahů objevila celkem 9,3 tuny kokainu. Policie fenu přeložila na bezpečnější místo na letišti El Dorado v metropoli Bogotě.

