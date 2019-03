Pilot letadla zlepšil cestujícím náladu. Koupil jim pizzu

Cestující na palubě letadla společnosti Air Canada se v pondělí večer dočkali od pilota letadla příjemného překvapení. Letadlo muselo na cestě z Toronta do Halifaxu kvůli špatnému počasí přistát ve městě Fredericton. Nervózní pasažéři museli několik hodin čekat na zasněžené runwayi, než se počasí zlepší. Pilot jim tak aspoň zlepšil náladu hromadnou objednávkou pizzy přímo do letadla. Informoval o tom server CNN.

Hned 23 krabic pizzy až ke dveřím letadla si objednal pilot poté, co musel několik hodin čekat na povolení ke vzletu. Tím mile překvapil cestující a zároveň šokoval restauraci, od níž si jídlo objednal.

"Řekli jsme, že do hodiny, hodiny a půl bychom to mohli stihnout," uvedla manažerka restaurace Mingler's Jofee Larivéeová. Společně se svými zaměstnanci se nad netradiční objednávkou bavili celou noc.

On tarmac in Fredericton on flight #608 flight diverted from HALIFAX PIZZA had arrived! #cbc #aircanada pic.twitter.com/VlXxdbiOty