Po setkání s Putinem Trump sebral poznámky tlumočníkovi, píše list

Americký prezident Donald Trump skrýval podrobnosti o jednáních se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Podle zdrojů amerického listu The Washington Post šéf Bílého domu dokonce po prvním setkání s Putinem u příležitosti summitu hlav států a vlád skupiny G20 v roce 2017 sebral poznámky svého tlumočníka a nakázal mu, aby o jednání s nikým nemluvil. Trump zprávy o zadržování informací odmítl.

Prvního jednání mezi Trumpem a Putinem, které se konalo na pozadí summitu G20 v Hamburku, se účastnil i tehdejší americký ministr zahraničí Rex Tillerson. Schůzka trvala místo plánovaných 30 minut více než dvě hodiny. O tom, že prezident zřejmě odnesl tlumočníkovy záznamy, se poradci Bílého domu dozvěděli poté, co Tillerson své poznámky z jednání odevzdal.

Podrobnosti o rozhovorech s šéfem Kremlu skrýval Trump i u dalších příležitostí. Podle zdrojů deníku nemají američtí činitelé záznamy o vyjednávání mezi Trumpem a Putinem v celkem pěti lokalitách za poslední dva roky. Taková praxe je bezprecedentní, tvrdí někteří odborníci.

Deník The New York Times mezitím v pátek informoval, že americké úřady začaly v roce 2017 vyšetřovat, zda prezident nepracuje ve prospěch Ruska a proti zájmům USA. Reagovaly tak na propuštění šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho v době, kdy úřad vyšetřoval možný kontakt Trumpovy volební kampaně s Ruskem. Zprávou deníku se nyní bude zabývat i právní výbor Sněmovny reprezentantů.

Trump v rozhovoru s televizní stanicí Fox News zprávy o zadržování informací o svém jednání s Putinem odmítl. Reportáž o údajném vyšetřování jeho chování po propuštění Comeyho označil za "nejvíce urážlivou".

