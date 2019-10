Podvratné akce Ruska v Evropě má na svědomí jednotka GRU

Západní bezpečnostní experti dospěli k názoru, že ruské podvratné operace v Evropě jsou dílem elitní jednotky speciálně vycvičené k převratům, sabotážím a vraždám. Napsal to v úterý list The New York Times (NYT) s odvoláním na tvrzení špionážních pracovníků ze čtyř západních zemí. Útvar, který funguje nejméně deset let, má kódové označení "jednotka 29155" a jeho operace jsou nepředvídatelné, uvedl list.

Jednotka, která sídlí ve výcvikovém středisku na východě Moskvy, je součástí vojenské rozvědky GRU, píše NYT. Přestože detaily operací GRU zůstávají neobjasněné, západní experti už mají větší přehled o jejím interním uspořádání. Dvě jednotky GRU, 26165 a 74455, například napadly v roce 2016 servery americké Demokratické strany a zveřejnily uloupenou komunikaci poškozující Hillary Clintonovou, soupeřku Donalda Trumpa.

Aktivity jednotky 29155 jsou tak tajné, že o nich nemají informace ani ostatní operativci GRU. Agenti volně cestují Evropou, někteří jsou vyznamenanými veterány ruských válek v Afghánistánu, Čečensku nebo na Ukrajině. Šéfem jednotky je generálmajor Andrej Averjanov, uvádí newyorský list.

Západní zpravodajské služby poprvé identifikovaly skupinu v roce 2016 po nezdařeném převratu v Černé Hoře, jehož součástí měla být vražda tamního premiéra a obsazení parlamentní budovy. Loni v březnu se dva agenti jednotky 29155 pokusili v jižní Anglii otrávit bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji armádním jedem Novičok. Investigativní novináři za útočníky označili ruské agenty Anatolije Čepigu a Alexandra Myškina.

Ruské ministerstvo obrany v roce 2012 vyznamenalo tři speciální jednotky za mimořádné úspěchy ve vojenské službě. Jednou z nich byla jednotka 29155, další jednotka 74455, která později organizovala vměšování do amerických prezidentských voleb, a třetí jednotka 99450, která se v roce 2014 podílela na okupaci ukrajinského Krymu před jeho anexí, napsal americký deník.

Za informaci, která se míjí s realitou, ve středu podle zprávy agentury označil článek NYT člen bezpečnostního výboru ruské Státní dumy Andrej Lugovoj. "Bylo by těžké vymyslet si dobrodružnější scénář pro fantastický thriller," řekl agentuře muž obviněný v Británii z vraždy bývalého ruského agenta Alexandra Litviněnka, který přeběhl k Britům a v roce 2006 byl v Londýně otráven radioaktivním poloniem. Podle Lugového je článek newyorského listu "absurditou, která je v rozporu se zdravým rozumem".