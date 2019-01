Pokrok je nulový, štve Trumpa. Vládě hrozí roky bez peněz

Průlom ve vyjednáváních ohledně obnovení financování pro část amerických institucí v sobotu nepřišel, napsala agentura AP po schůzi vysoce postavených členů vlády prezidenta Donalda Trumpa a zástupců demokratických lídrů z Kongresu. Sám Trump se podobně vyjádřil v příspěvku na twitteru. Viceprezident Mike Pence a další pracovníci Bílého domu mají v jednáních se zástupci parlamentu pokračovat už v neděli.

Části úřadů federální vlády chybí peníze už více než dva týdny a konec tahanic mezi Bílým domem a Kongresem, které způsobil požadavek Trumpa o vyčlenění prostředků na stavbu hraniční zdi, je zatím v nedohlednu.

"Mnoho pokroku jsme nedosáhli. Na zítra je naplánována další schůze," napsal prezident Spojených států na twitter v sobotu večer. Viceprezident Pence na twitteru hovořil o "produktivní" diskusi, mnoho detailů ale neuvedl.

Během dvouhodinového jednání údajně ministryně pro vnitřní bezpečnost Kirstjen Nielsenová seznámila poradce demokratických zákonodárců se situací na hranicích USA s Mexikem, přítomni zřejmě byli také úřadující personální šéf Bílého domu Mick Mulvaney, dále prezidentův zeť a poradce Bílého domu Jared Kushner.

Zdroje z Demokratické strany údajně americkým médiím potvrdily, že řešení vládní krize se příliš nepřiblížilo. Bílý dům údajně nechce ustoupit od požadavku 5,6 miliardy dolarů (zhruba 126 miliard korun) na stavbu zdi a nezváží otevření zablokovaných institucí. Pence napsal, že zástupci vlády na jednání potvrdili odhodlání prezidenta "zajistit hranici, postavit zeď, udržet Američany v bezpečí a znovu otevřít vládu".

Mulvaney ale po jednání, které ve vysílání televize CNN nazval neproduktivním, obvinil demokraty z toho, že chtějí pouze "zdržovat". Prezident Trump podle něj ukázal "ochotu vyřešit problém" a připustil by například stavbu ocelového plotu místo betonové zdi.

"Je těžké si představit, jak by mohlo dojít k pokroku, pokud neobnoví chod vlády," řekl médiím v pátek lídr demokratů v americkém senátu Chuck Schumer. On a nová předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová na konci týdne o ukončení sporu jednali přímo s Trumpem. Ten následně novinářům potvrdil, že demokratům během schůze řekl, že úřady by mohly být bez peněz celé měsíce nebo i roky.

Předsedkyně sněmovny Pelosiová při pokračující patové situaci v sobotu oznámila, že demokratičtí poslanci hodlají začít schvalovat zákony pro obnovení chodu jednotlivých složek federální vlády. Začnou údajně s ministerstvem financí, aby zajistili, že Američané obdrží daňová přiznání.

"Zatímco prezident Trump hrozí, že vládu bude držet mimo provoz celé roky, demokraté přistupují k okamžitým dalším krokům ve snaze vládu znovu otevřít, abychom mohli naplnit potřeby amerických občanů, chránit naše hranice a respektovat naše pracující," prohlásila Pelosiová.