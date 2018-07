Pokrytec Trump. V Číně objednal zboží před zvýšením cla

Tým amerického prezidenta Donalda Trumpa, který již začal přípravu na prezidentské volby v roce 2020, si pospíšil objednat v Číně transparenty v obavě před jejich zdražením, až začnou platit nová cla na dovoz čínského zboží. Uvedla to agentura Interfax s odvoláním na média z východočínské provincie An-chuej.

Podle nich místní textilní továrna nečekaně jede na plné obrátky, aby vyrobila transparenty s Trumpovým volebním heslem Make America Great Again (Učiňme Ameriku opět velkou). Od března jich podnik vyrobil už 90 tisíc kusů.

Donald Trump's 90,000 Banners for his future 2020 Trump Campaign are all MADE IN CHINA.

Question: Why not 'Made in America'?#HypocriteTrump pic.twitter.com/imM4TJlGJX