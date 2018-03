Policejní komisařství v plamenech. Při požáru zemřely desítky lidí

Nejméně 68 mrtvých si vyžádal požár v policejním komisařství ve venezuelském městě Valencia. Oznámila to generální prokuratura. Venezuelská média ve středu informovala, že zadržené osoby zakládaly požáry v policejních celách ve snaze dostat se na svobodu.

"Vzhledem ke strašným událostem, které se odehrály na hlavním komisariátu státu Carabobo, kde si údajný požár vyžádal 68 mrtvých, jsme pověřili čtyři prokurátory objasněním toho, co se stalo," uvedl na Twitteru generální prokurátor Tarek William Saab.

Podle představitele státu Carabobo Jesuse Santandera už hasiči plameny uhasili. Desítky vězňů pravděpodobně přišly o život proto, že se nadýchaly po nadýchání kouře.

Požár propukl při vzpouře vězňů. Policie rovněž použila slzný plyn proti jejich příbuzným, kteří se snažili dostat na policejní stanici.

Věznice ve Venezuele bývají přeplněné a nechybějí v nich zbraně ani drogy.

