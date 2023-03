Policie v Nashvillu zabavila další zbraně v domě ženy, jež zastřelila šest lidí.

Kriminalisté v americkém městě Nashville při domovní prohlídce zajistili další střelné zbraně v domě mladé ženy, která v pondělí zabila tři děti a tři dospělé v křesťanské škole, načež ji zastřelili zasahující policisté. Podle serveru BBC News se jednalo o někdejší žačku presbyteriánské školy na jihu hlavního města státu Tennessee, 28letou Audrey Haleovou, panovaly však nejasnosti ohledně jejího pohlaví. Policie o ní nejprve hovořila jako o mladé ženě, později uvedla, že Haleová samu sebe označovala za transgender muže.

Útočnice, ozbrojená dvěma poloautomatickými puškami a pistolí, podle policie pronikla do soukromé školy Covenant School bočním vchodem poté, co rozstřílela dveře. Policie informaci o "aktivním střelci" dostala krátce po desáté hodině ráno místního času (17.00 SELČ). Dva policisté krátce nato na místě zahájili palbu a žena byla mrtvá 14 minut po nahlášení útoku, řekl policejní mluvčí Don Aaron.

Při útoku zemřely tři děti ve věku od osmi do devíti let, mrtví jsou též tři dospělí ve věku 60 až 61 let, včetně ředitelky školy Katherine Koonceové.

Haleová, která neměla žádný záznam v trestním rejstříku, byla bývalou studentkou školy a policisté se domnívají, že motivem mohla být "zášť".

Střelkyně po sobě zanechala manifest a nakreslila podrobnou mapu školy s vyznačenými vstupními body. Žena také při plánování útoku podle vyšetřovatelů školu sledovala.

Při prohlídce jejího domu policie nalezla další zbraně, včetně upilované brokovnice a druhé brokovnice. Matka střelkyně řekla televizi ABC News, že je to teď "velmi těžké", a požádala o soukromí.

Policejní mluvčí sdělil deníku The Washington Post, že Haleová "je biologická žena, která na profilu na sociálních sítích používala mužská zájmena".

Na Covenant School podle její webové stránky dochází asi 200 dětí od předškolního věku po šestou třídu. Instituce uvedla, že místní komunita je "zdrcena". "Truchlíme nad obrovskou ztrátou a jsme v šoku, když se vzpamatováváme z teroru, který zničil naši školu a kostel," sdělila v prohlášení.

Matka jednoho z žáků uvedla, že její syn je nyní traumatizován. "Myslím, že se mu teď daří lépe, když ví, že střelkyně je mrtvá," řekla Shaundelle Brooksová serveru BBC News. "Tohle jsou rozhovory, které bychom neměli vést. Zklamáváme naše děti," dodala.

Prezident Joe Biden označil střelbu za "nejhorší noční můru rodiny". "Musíme udělat víc, abychom zastavili násilí páchané střelnými zbraněmi," řekl a znovu vyzval Kongres, aby přijal přísnější zákony o kontrole zbraní. "Trhá to naše komunity na kusy a trhá to samotnou duši tohoto národa," prohlásil Biden.

Podle neziskové organizace Gun Violence Archive, která sleduje údaje o násilí páchaném střelnými zbraněmi, byl tento útok 129. "masovou střelbou" v Americe v roce 2023. Za ně jsou považovány incidenty, při nichž počet mrtvých nebo zraněných přesahuje tři.