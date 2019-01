Policie zatkla muže podezřelého ze znásilnění nemohoucí pacientky

Policie v arizonském Phoenixu zadržela zdravotníka podezřelého ze sexuálního útoku proti pacientce pečovatelského ústavu, která je dlouhodobě ve vegetativním stavu. Uvedla to agentura AP. Případ ženy, která v prosinci porodila zdravého chlapce, vyvolává mimořádnou pozornost amerických médií.

Šestatřicetiletý Nathan Sutherland byl podle AP zadržen pro podezření ze znásilnění a fyzického násilí. Je zaměstnancem pečovatelského ústavu Hacienda HealthCare, kde je nemohoucí žena umístěna už přes deset let. Byl pověřen péčí o její zdravotní stav. K jeho zatčení podle AP vedla analýza DNA.

Vegetativní stav, do něhož žena upadla v dětství po pádu do vody, je porucha vědomí, při níž pacient nereaguje na podněty okolí, má však otevřené oči a fungují u něj kmenové reflexy včetně dýchání a krevního oběhu.

Devětadvacetiletá žena, jejíž jméno drží ústav i policie v tajnosti, přivedla syna na svět 29. prosince. Pečovatelé o těhotenství údajně nevěděli a zpočátku jim nebylo jasné, proč pacientka začala sténat. Ústav událost označil za "hluboce znepokojivý incident" a případ začala vyšetřovat policie. Poslední lékařskou prohlídku absolvovala žena loni v dubnu.

WATCH NOW: Phoenix police give update after arrest made in the case of an incapacitated woman who gave birth at the Hacienda HealthCare facility https://t.co/qR3LmPj1hh pic.twitter.com/w86RMqISNN