Policisté ve Wisconsinu několikrát střelili černocha do zad

Policisté v americkém státě Wisconsin vypálili několik střel do zad černocha, který nastupoval do auta ve městě Kenosha. Muž je podle wisconsinského guvernéra Tonyho Everse hospitalizován a jeho stav je vážný. Incident se stal v neděli večer a do ulic města se na protest vydalo několik set lidí, proti nimž v pondělí časně ráno policie nasadila podle agentury AP slzný plyn.

Evers postřeleného identifikoval jako Jacoba Blakea. Incident se stal v neděli kolem 17.00 místního času (24.00 SELČ) a Blake byl v těžkém stavu převezen do nemocnice v Milwaukee. Podle strohého prohlášení policie v Kenoshe muži zákona zasahovali v případu "domácího sporu".

V neděli lidé v Kenoshe zapálili na několika ulicích ohně, které poškodily zaparkovaná auta. Davu čelili policisté ze zásahové jednotky a do blízkosti městských úřadů byly rozmístěny vozy speciálních jednotek. Do sedmi hodin ráno má platit nákaz vycházení. Podle AP policisté na několika místech lidi rozháněli slzným plynem.

Incident byl zaznamenán na videu, na němž je vidět, jak tři policisté namířili své zbraně na muže, který obcházel zaparkované auto SUV. Když otevřel dveře u místa řidiče a nahnul se dovnitř, chytil ho jeden policista za tričko a vystřelil do auta. Z videa je patrné, že padlo nejméně sedm výstřelů, ale není jasné, kolik lidí střílelo.

Policisté jsou mimo službu

Evers vydal ještě v neděli večer kritické prohlášení, v němž uvádí, že "ačkoli nejsou ještě známy všechny detaily, je jisté, že nejde o prvního černocha nebo člověka, jehož policisté tohoto státu nebo země postřelili, poranili nebo nemilosrdně zabili".

Případ vyšetřuje wisconsinské ministerstvo spravedlnosti, které zatím uvedlo pouze to, že zasahující policisté byli postaveni mimo službu. Podle místního tisku byli v autě tři Blakeovi synové. Co přesně vedlo policisty k zásahu, zatím není jasné.

Jak uvádí AP, připomínaly nedělní scény z Winsconsinu protesty proti rasové nespravedlnosti, jež následovaly po úmrtí černocha George Floyda po brutálním zatýkání v květnu v Minneapolisu.