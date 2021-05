Portorickému boxerovi hrozí trest smrti za vraždu těhotné ženy, je ve vazbě

Boxer Félix Verdejo, který v roce 2012 reprezentoval Portoriko na olympiádě v Londýně, byl obviněn ze zavraždění těhotné ženy a soud na něj uvalil vazbu bez možnosti propuštění na kauci, oznámila v úterý agentura AFP. Případ sedmadvacetiletého boxera, kterému hrozí trest smrti, vyvolal na karibském ostrově, přidruženém ke Spojeným státům, vlnu pobouření. I kvůli další obdobné vraždě demonstrovaly na ostrově stovky lidí proti násilí na ženách.

Verdejo v pondělí stanul před federálním soudem v rámci vyšetřování vraždy Keishly Rodríguezové, mladé těhotné ženy, která měla vztah se ženatým boxerem. Pohřešovala se od čtvrtka, kdy se našlo částečně spálené tělo jiné ženy, pětatřicetileté Andrei Ruizové. K její vraždě se v sobotu nakonec doznal čtyřicetiletý muž, kterého se dříve pokoušela obvinit z domácího násilí.

Tělo Rodríguezové se našlo v sobotu a Verdejo, na kterého byl mezitím vydán zatykač, se v neděli sám přihlásil úřadům. Podle vyšetřovatelů Rodríguezovou udeřil do obličeje, pak jí vpíchl injekci naplněnou neupřesněnou látkou, svázal ji, shodil z mostu do laguny a ještě do ní střílel. V pondělí byl formálně obviněn. Při příštím jednání soudu by se měl vyjádřit, zda se cítí vinen, anebo nevinen.

Guvernér Portorika Pedro Perluisi již 25. ledna kvůli násilí na ženách vyhlásil na ostrově stav nouze. Nyní na tiskové konferenci kritizoval rozhodnutí soudkyně, která Ruizové odepřela policejní ochranu, a odsoudil "machistické násilí, kterému se musíme zpříma postavit".

"Tyto vraždy žen jsou výsledkem společnosti, která pokládá za normální násilí páchané na ženách, protože tomuto chování se naučila doma, v práci a v komunitě," prohlásila předsedkyně portorického nejvyššího soudu Maite Oronozová a nařídila prošetřit počínání soudkyně, která dvakrát odmítla žádost Ruizové o policejní ochranu.