Porušil pravidla. Iráčtí politici odsoudili návštěvu Trumpa

Přední iráčtí politici odsoudili cestu amerického prezidenta Donalda Trumpa do blízkovýchodní země jako narušení irácké suverenity. Washington podle úřadu iráckého premiéra Ádila Abdal Mahdího dal o Trumpově cestě vědět dopředu, na očekávaném uspořádání schůzky s premiérem země se však šéf Bílého domu neshodl, uvedla agentura Reuters. Při návratu z Iráku se Trump zastavil ještě za americkými vojáky v Německu.

Prezident s manželkou Melanií dorazili bez ohlášení do Iráku týden poté, co prezident oznámil rozhodnutí stáhnout americké vojáky ze sousední Sýrie. Během cesty tento krok kritizovaný mnohými americkými politiky i spojenci obhajoval a prohlásil, že nemá v úmyslu odvolávat vojáky z Iráku.

Představitelé nejsilnějších iráckých politických bloků neohlášený přílet vesměs rázně odsoudili.

"Trumpova návštěva je zjevným a do očí bijícím porušením diplomatických pravidel a ukazuje jeho přezíravost a nepřátelskost v jednáních s iráckou vládou," uvedla v prohlášení druhá nejsilnější parlamentní koalice vedená šíitským lídrem Hádím Ámirím, který má blízké vztahy s Íránem, vůči němuž Trump obnovil americké sankce zrušené svým předchůdcem Barackem Obamou.

Vůdce konkurenčního bloku Sabah Sádí navrhl kvůli Trumpově návštěvě svolat mimořádné jednání parlamentu, které by podle něho mělo projednat "nehorázné narušení irácké svrchovanosti a zastavit Trumpovy agresivní akce".

Úřad premiéra Mahdího po Trumpově odletu uvedl, že o jeho cestě věděl předem a že si oba lídři telefonovali, na vzájemné schůzce se však nedohodli. Podle zákonodárců citovaných Reuters byl důvodem fakt, že Trump se chtěl sejít na americké základně, s čímž Mahdí nesouhlasil.

Poděkování vojákům

Trumpova mluvčí Sarah Sandersová naproti tomu vylíčila události méně konfliktně, označila telefonát za "skvělý" a dodala, že Mahdí přijal Trumpovo pozvání do Bílého domu. Irácká strana se k tomuto bodu oficiálně nevyjádřila.

Trump podle svého úřadu dorazil do Iráku především poděkovat o Vánocích americkým vojákům za náročnou službu. Odchod z Iráku, po němž volají někteří tamní politici, podle Trumpa není aktuální, neboť tamní základna by mohla být stále použita v případě, že bude třeba podniknout nějaké vojenské kroky v Sýrii.

Přísné utajení návštěvy bylo podle prezidenta motivováno především jeho strachem o manželku Melanii a další členy doprovodu. Letoun Air Force One letěl z USA se zhasnutými světly a doprovázely jej vojenské stíhačky. Trump řekl, že nic podobného neviděl.

V Iráku strávil Trump zhruba tři hodiny, načež odcestoval na americkou základnu Ramstein v Německu, kde přistál krátce před 2.00 SEČ nejen kvůli schůzce s vojáky, ale i se záměrem dočerpat palivo na cestu do USA. Poté, co si potřásl rukou s vybranými vojáky a zapózoval fotografům, zamířil zpět za Atlantik.

President Trump made a surprise visit to Iraq on Wednesday -- his first presidential visit to US troops in a combat zone. He was joined by first lady Melania Trump. https://t.co/xMXYBGUHsI pic.twitter.com/R00ha8FGo4