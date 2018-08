Potírání migrace? Trumpova dcera připomněla český původ

Šestatřicetiletá Trumpová je otcovou poradkyní a veřejně se o jeho prezidentské činnosti zpravidla nevyjadřuje. Ve čtvrtečním rozhovoru pro zpravodajský web Axios.com však kritizovala politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci, kterou Trump zavedl v květnu. V jejím důsledku bylo přes 2500 dětí odděleno od svých zadržených rodičů, což nesla část Američanů velmi nelibě. Sama Trumpová to v rozhovoru označila za "nejhorší okamžik" svého působení v Bílém domě.

"Jsem dcera imigrantky, moje matka vyrůstala v komunistické České republice," poznamenala Trumpova dcera na adresu první prezidentovy manželky Ivany narozené v Československu. Nelegální imigraci nelze podle ní vyřešit jednoduše a rozdělování rodin je třeba zabránit. "Prožívala jsem to velmi silně a jsem rázně proti rozdělování rodin," popsala chvíle, kdy média v červnu přinášela zprávy o dětech zavřených v detenčních střediscích bez svých rodičů.

Trump po veřejné kritice podepsal dekret zakazující tuto praktiku, úřady však dosud vrátily rodinám pouze část dětí.

They asked my daughter Ivanka whether or not the media is the enemy of the people. She correctly said no. It is the FAKE NEWS, which is a large percentage of the media, that is the enemy of the people!