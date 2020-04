Před 40 lety vyběhl Kanaďan Terry Fox na svůj Maraton naděje

Mladý Kanaďan Terry Fox se stal symbolem boje proti rakovině. Poté, co v 18 letech přišel kvůli rakovině kosti o nohu, rozhodl se běžet napříč Kanadou a uspořádat sbírku finančních prostředků na výzkum této nemoci. Po tréninku a pečlivé přípravě vyrazil 12. dubna 1980 ze St. John's na východním pobřeží provincie Newfoundland na Maraton naděje. Chtěl tak překonat bezmocnost a dodat sobě i jiným odvahu v boji se zákeřnou nemocí.

Terrance Stanley Fox se narodil 28. července 1958 ve Winnipegu, v osmi letech s rodinou přesídlil do Britské Kolumbie. Terry byl nadprůměrně soutěživý a měl neuvěřitelnou výdrž, kterou dokázal uplatnit zejména při sportovních aktivitách. Ač byl vysoký jen kolem 1,5 metru, propracoval se do základní sestavy školního basketbalového týmu, a to jej přitom trenér přesvědčoval, že má daleko lepší předpoklady pro dálkové běhy. Chtěl se stát sportovním trenérem a zapsal se na nedalekou Univerzitu Simona Frasera.

Na prahu dospělosti mu ale život ukázal odvrácenou tvář. Onemocněl rakovinou kostí a v březnu 1977 mu lékaři amputovali pravou nohu. Z bolesti, utrpení a údivu nad tím, jak málo finančních prostředků se dává na výzkum rakoviny, se zrodilo Foxovo odhodlání uskutečnit něco pro boj s touto zákeřnou nemocí.

Po intenzivním tréninku se 12. dubna 1980 s protézou na pravé noze rozběhl napříč Kanadou. Za 143 dnů urazil od východního pobřeží provincie Newfoundland 5565 kilometrů, přičemž denně absolvoval dávku rovnou téměř délce maratonské trati. U Thunder Bay v provincii Ontario však musel běh ukončit, protože se mu choroba rozšířila i do plic. V nemocnici Royal Columbian Hospital v New Westminsteru jej pak 28. června 1981 definitivně přemohla.

Fox podnítil vznik humanitárních běhů. Pořádaly se i v Česku

V Kanadě se Fox stal národním hrdinou, byl oceněn Řádem Kanady a Mečem naděje od Americké onkologické společnosti. Posmrtně byl také uveden do sportovní Síně slávy, jeho portrét vyšel na známkách, ve Skalistých horách po něm byl pojmenován jeden z vrcholů a na jeho počest byla vztyčena řada pomníků. K odkazu sportovce, jehož jméno nese i několik škol, se hlásí více než 50 zemí všech kontinentů.

Foxův příběh podnítil vznik humanitární akce nazvané Běh Terryho Foxe, jejíž smyslem je vyjádřit solidaritu s lidmi nemocnými rakovinou a pomoci v boji proti této chorobě. První takový běh se konal v září 1981. Na trasy dlouhé pět až 15 kilometrů tehdy vyběhlo na 300.000 lidí na 760 místech světa.

Běh měl ohlas i v Česku, kde se v roce 1992 konal nultý ročník. V Praze jej uspořádali pracovníci kanadského velvyslanectví, kteří byli o rok později také protagonisty oficiálního prvního ročníku (startovalo v něm 40 účastníků). V roce 1995 se běželo vedle metropole i v dalších městech. V roce 2007 to bylo již 157 běhů s téměř 60.000 lidmi nejrůznějšího věku. Patnáctý ročník v roce 2007 byl ale v Česku posledním. V pozdějších letech jej v tuzemsku nahradily podobné projekty, například Běh naděje či Běh pro život.