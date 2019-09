Předstíral svou smrt, aby dokázal, že ho žena chce zabít

Roman Sosa z amerického Texasu musel předstírat svoji smrt. Chtěl dokázat, že si jeho manželka najal zabijáka, aby ho zavraždil. O případu, který se odehrál v roce 2015, informuje internetový deník The Independent.

Roman a Maria "Lulu" vypadali jako perfektní pár. Poznali se v roce 2007 a po necelých třech letech se vzali. Oba také pojila záliba k fitness a rozhodli se v tomto odvětví podnikat. Přesto se v roce 2015 do manželství vkradly první problémy. Jejich tělocvična se dostala do finančních potíží, což také zapříčinilo, že Maria zažádala o rozvod. I když byli nuceni žít pod jednou střechou, Sosa se snažil se svojí manželkou vycházet, než zjistil, že má v plánu ho nechat zabít.

Pro Sosu to byla rána, když ho kontaktoval jeho bývalý žák se zprávou, že ho Maria požádala, aby našel zabijáka, který měl Sosu zavraždil. "Ten okamžik, když jsem poprvé slyšel, že mě chce manželka nechat zabít, byl pro mě neskutečný," svěřuje se muž. Vše pak ohlásili na policii a na setkání s Marií šel policista v utajení, který se vydával za nájemného vraha. Manželka mu za smrt Romana nabídla dva tisíce dolarů (47 tisíc korun). Ale k jejímu zatčení to nestačilo, musela být chycena při činu. K usvědčení ženy pořídili texaští policisté fotku s naaranžovanou Romanovou smrtí. Tento snímek pak policista vystupující jako nájemný vrah Marii ukázal. Ta se zasmála a potřásla mu rukou.

