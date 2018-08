Přes tři sta deníků podpoří iniciativu proti Trumpovi

Téměř 350 deníků vydá úvodníky, ve kterých se ohrazují proti útokům amerického prezidenta Donalda Trumpa na média a ve kterých zároveň brání svobodu tisku. Za iniciativou stojí list The Boston Globe a připojila se k ní média jak ze Spojených států, tak i z Evropy.

The Boston Globe vyzval již minulý týden deníky v USA, aby odsoudily prezidentovu "špinavou válku" proti médiím. Trump často útočí na články v médiích a nazývá je fake news, tedy falešnými zprávami. Novináře pak označuje za nepřátele lidu. Například loni v únoru prezident na twitteru napsal, že "média zveřejňující falešné zprávy nejsou mým nepřítelem, jsou nepřítelem amerického lidu!". Konkrétně přitom zmínil list The New York TImes a televize NBC, ABC, CBS a CNN.

Původně měly články vyjít asi ve stovce médií, jejich počet ale postupně narůstal. Podle údajů ze středečního rána se akce nakonec mělo zúčastnit 343 médií, z mimoevropských deníků například britský The Guardian.

"Donald Trump není prvním americkým prezidentem, který útočí na tisk nebo který má pocit, že s ním (tisk) jedná nečestně. Je ale prvním, který vypadá, že má promyšlenou a konzistentní politiku podkopávání, delegitimizace a dokonce ohrožení práce tisku," stojí v úvodníku deníku The Guardian. "Úlohou tisku není zachránit Spojené státy před Trumpem. Úlohou tisku je psát zprávy, pátrat, analyzovat a podrobně zkoumat co nejlépe to jde, a to beze strachu," dodal list.

List The Boston Globe ve svém úvodníku nazvaném Novináři nejsou nepřátelé lidu zdůrazňuje, že svoboda tisku je základním americkým principem již více než 200 let. Podle listu The New York Times Trumpovy útoky ohrožují demokracii. Miami Herald v toto souvislosti zase zmiňuje, že "za nepřátele lidu kdysi nacisté označovali Židy".

Americký prezident se stal již v minulosti terčem kritiky za svá vyjádření na adresu svobody tisku. Například v lednu republikánský senátor Jeff Flake uvedl, že Trump si osvojil despotický jazyk bývalého sovětského diktátora Josifa Stalina.