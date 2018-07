Přežila pád z šedesáti metrů, při životě ji držela voda z chladiče auta

Po sedmi dnech pátrání našli v Kalifornii pohřešovanou ženu, která přežila pád z útesu, poté co se na silnici ve svém džípu vyhýbala zvířeti. Při životě ji celý týden udržovala voda, kterou pila z hadičky chladiče auta. Informovaly o tom servery CNN a The Telegraph.

Třiadvacetiletá Angela Hernandezová z Portlandu jela navštívit svou rodinu na jih Kalifornie. Pátého července v deset hodin večer napsala svým příbuzným SMS zprávu, že kvůli únavě přespí v autě na parkovišti u jednoho obchodu. A ještě druhý den ráno esemeskou informovala, že už je znovu na cestě.

To byl poslední kontakt, který s rodinou až do své záchrany uskutečnila. Hned v ten den po ní začala pátrat policie. Rodina tušila, že se něco stalo, neboť Hernandezová měla na telefonu zapnutou hlasovou schránku a na sociálních sítích, kde často bývá, přestala být on-line.

We are trying to help a family find Angela Hernandez, a 23 year old from the Portland area. She was traveling from Oregon to Southern California to visit family when the family suddenly stopped hearing from her. She was last heard from in HMB and is driving a wht Jeep. More on FB pic.twitter.com/68usKkEK3w