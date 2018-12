Příští brazilská vláda odstoupí od migračního paktu OSN

Brazílie odstoupí od migračního paktu OSN, který v pondělí v Maroku formálně přijalo na 160 zemí. Na twitteru to oznámil budoucí brazilský ministr zahraničí Ernesto Araújo. Brazílie se tak připojí k více než desítce zemí, které pakt nepodporují. Několik dalších zemí se ještě nerozhodlo, učiní tak podle rozhodnutí svých parlamentů. Brazílie byla v Maroku zastoupena šéfem diplomacie Aloysiem Nunesem, který pakt podpořil. Od ledna ale bude mít Brazílie novou vládu.

Araújo vysvětlil záměr odstoupit od globálního migračního paktu tím, že ho považuje za nedostatečný nástroj řešení problému. Uvedl také, že jeho země migraci vítá, ale že se musí rozlišovat mezi ilegální a legální migrací. Dodal, že Brazílie bude dále pomáhat migrantům z Venezuely, kteří v posledních letech utíkají před autoritářským režimem.

Právně nezávazný dokument přijatý v pondělí na konferenci v Marrákeši má být definitivně potvrzen na Valném shromáždění OSN 19. prosince. Jeho příznivci si od něj slibují mezinárodní spolupráci v řešení problémů migrace či lepší boj proti pašerákům lidí. Podle kritiků text prezentuje migraci jako pozitivní fenomén, čímž podporuje nekontrolovanou migraci. Jeho odpůrcům vadí i to, že text stírá rozdíl mezi nelegální a legální migrací.

Odmítavě se k tomuto dokumentu staví více než desítka zemí, včetně České republiky, Rakouska, Bulharska, Maďarska či Polska. Z Latinské Ameriky ho nepodporují mimo jiné Chile nebo Dominikánská republika. Naopak Mexiko, Guatemala, Salvador a Honduras dokument schvalují, právě tyto země mají s migrací v posledních letech velký problém. Do Mexika v posledních dvou měsících dorazily tisíce středoamerických běženců, kteří utíkají před chudobou a násilím a kteří chtějí do USA.

Nový mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard, který je v úřadu od začátku prosince, v Marrákeši pakt OSN přivítal a uvedl, že nová levicová vláda v Mexiku migrační politiku podstatně změní. Oznámil, že na plán rozvoje vydá během pěti let Mexiko 30 miliard dolarů (téměř 682 miliard Kč) a bude spolupracovat na rozvojových projektech se zeměmi regionu, odkud lidé do Mexika a dál do USA utíkají.

Ve stopách Trumpa

Záměrem odstoupit od migračního paktu se budoucí brazilská vláda ještě více přibližuje politice amerického prezidenta Donalda Trumpa, který už loni oznámil, že se USA na migračním paktu OSN podílet nebudou. Budoucí brazilský prezident Jair Bolsonaro také už dříve oznámil, že zvažuje odstoupení od pařížské klimatické dohody. V tom ale jeho vláda není jednotná.

Bolsonaro také před více než měsícem slíbil přesunout brazilskou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, podobně jako to letos udělaly Spojené státy. Ty tímto krokem ale zažehly vlnu palestinských nepokojů, protože Palestinci chtějí východní část Jeruzaléma za hlavní město svého budoucího státu.

Přesun ambasády do Jeruzaléma kritizují i arabské země. Liga arabských států (LAS) varovala nyní i Brazílii, aby své velvyslanectví nepřesouvala. Podle dopisu, z něhož dnes citovala agentura Reuters, by se tak poškodily vztahy Brazílie s arabskými zeměmi. Brazílie je jedním z největších vývozců takzvaného halál masa, tedy masa připraveného podle islámských pravidel. A právě obava ze snížení exportu tohoto masa do arabských zemí by mohla Bolsonara přimět změnit názor.