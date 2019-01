Proč nepodepíšete zákony? Trumpa rozhněval dotaz novináře

Za úžasné patrioty považuje americký prezident Donald Trump federální zaměstnance, kteří jsou kvůli jeho sporu s demokratickými představiteli Kongresu bez výplat. Na tiskovém briefingu po středečním neúspěšném jednání s demokraty Trump prohlásil, že mnozí zaměstnanci, ač nedostali prozatím výplatu, ho v jeho krocích podporují.

"Chtějí, aby v naší zemi bylo bezpečno, stejnou věc chci i já," řekl Trump na dotaz reportéra ABC News Jona Karla, co by vzkázal zaměstnancům, kteří nedostali výplaty.

Karl se následně zeptal, proč Trump nesouhlasí s podpisem vybraných zákonů, které by federálním pracovníkům zajistily výplatu peněz. Tento dotaz prezidenta očividně podráždil. "Myslíte si, že bych to měl udělat? Měl bych to podle vás udělat, Jone?" dotázal se Trump s poznámkou, že sleduje Karlovo nevyvážené zpravodajství.

Reportér se snažil Trumpův dotaz odmítnout, že on není tím, kdo rozhoduje, ale šéf Bílého domu stále trval na odpovědi. Karl odvětil, že on není v prezidentově postavení.

"Ptám se vás. Udělal byste to na mém místě? Protože pokud ano, tak byste nikdy na tomto postu být neměl. Vy byste nikdy nic do konce nedovedl," dodal Trump.

Kvůli Trumpovu sporu s Kongresem nemá část federálních úřadů tři týdny peníze na svůj provoz. Trump nechce úřady odblokovat, dokud od Kongresu nedostane 5,7 miliardy dolarů (přes 127 miliard korun) na stavbu bezpečnostní bariéry na hranicích s Mexikem, což ale demokraté odmítají. Řešení patu tak zůstává v nedohlednu.

Do sporu se ve středu vložila i zpěvačka Cher, která vyzvala demokratickou předsedkyni Sněmovny reprezentantů, aby Trumpovi Kongres ty "zatracené peníze" dal, aby lidé konečně mohli dostat své výplaty.

Cher se také obořila na prezidenta za to, že původně tvrdil, že zeď zaplatí Mexiko a že se zeď zaplatí sama. "A co miliardy každý rok na údržbu?" položila si zpěvačka otázku, ke které dodala, že Trump bude jistě nyní hovořit o samočisticí funkci nové zdi.

Trump původně skutečně tvrdil, že Mexiko za zeď zaplatí. Později vysvětlil, že úhrada nemusí mít podobu přímé platby za stavbu, ale může jít o nepřímou úhradu. Jako příklad uvedl cla na dovoz oceli a hliníku, které Spojené státy vůči Mexiku a stejně jako vůči jiným zemím včetně Evropské unie zavedly. Nejnověji šéf Bílého domu připouští, že na hranici nemusí vzniknout klasická zeď, ale kovová bezpečnostní bariéra.