Prodej zbraní Rijádu? Senátu se Trumpův plán nelíbí

Senát Spojených států schválili několik usnesení, kterým nesouhlasí s plánem amerického prezidenta Donalda Trumpa na prodej zbraní Saúdské Arábii. Agentura Reuters krok Senátu, kde drží většinu Trumpovi republikáni, označila za výjimečnou výtku na adresu Bílého domu, dodávky zbraní to ale nezastaví.

V Kongresu vyrostla proti Rijádu mohutná opozice, která se zbraňovými dodávkami nesouhlasí kvůli saúdskoarabským vojenským operacím v Jemenu a kvůli vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu.

Trumpova administrativa zamýšlí celkem 22 zbraňových obchodů za osm miliard dolarů (184 miliard korun), a to včetně prodeje zbraní do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Demokratický senátor Bob Menendez a jeho republikánský kolega Lindsey Graham proto připravili nesouhlasná usnesení, kterými chtějí vyslat vzkaz do Rijádu i Abú Zabí, že nejsou s jejich chováním spokojeni.

První dvě rezoluce, které pokrývaly dva ze zmíněných 22 obchodů, ve stočlenném Senátu podpořilo 53 senátorů a 46 jich nemělo proti prodeji výhrady. Třetí usnesení, které se vyjadřovalo proti zbývajícím dvaceti kontraktům, přijala těsná většina 51 senátorů.

Republikáni v Senátu drží 53 křesel. Z výsledku je patrné, že prezidentské veto, které Trump přislíbil uplatnit v případě nesouhlasu zákonodárců, senátoři nepřehlasují, neboť je k tomu potřeba 67 hlasů.

Trumpova administrativa je v případě nesouhlasu Senátu vedle veta připravena k uskutečnění prodeje využít i zákonnou výjimku, díky které Bílý dům kvůli stavu nouze vzhledem k napětí s Íránem bude moci Kongres obejít. Tuto výjimku využili v případě dodávek zbraní do Saúdské Arábie v 80. letech minulého století republikánský prezident Ronald Reagan a poté v roce 1991 před válkou v Perském zálivu, respektive v roce 2003 před válkou v Iráku republikánští prezidenti George Bush starší a George Bush mladší.