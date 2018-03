Psaní poznámek ručně? Studenti to nezvládají

Americký student Adam Shlomi býval na střední škole na Floridě zvyklý, že si zápisky z hodin psal do svého notebooku. Na vysoké škole Georgetown University ve Washingtonu D.C. ale mnoho profesorů počítače na svých přednáškách zakazuje. Týká se to více škol a spousta studentů si stěžuje, že kvůli zákazu si nestíhají psát důležité věci nebo naopak si je zapisují tak nečitelně, že poznámky později při učení na zkoušky zpětně nerozluští. Zprávu uvedl The Wall Street Journal.

Sotva rozpoznatelný rukopis, kdy se některá písmenka dají při nekvalitním napsání snadno zaměnit s jinými je pro dvacetiletého Shlomiho velkým problémem. Následné luštění vlastních výpisků ho stojí spoustu námahy, a tak raději prosí spolužáky o jejich čitelnější poznámky nebo rovnou čte učebnice doporučené k předmětu.

Studenti obecně navyklí na klávesnici počítače mívají velké problémy, když po nich profesoři najednou chtějí, aby si poznámky psali ručně do poznámkových bloků. Někteří z nich to obchází tak, že si přednášky nahrávají na telefon, což je také mnohdy zakázáno. Ti více aktivističtí pak podepisují různí petice za to, aby škola změnila své stanovisko.

Chris Seeley, který studuje politickou ekonomii na kalifornské univerzitě Berkeley, ještě zvládne na přednášce psát rukou po dobu jedné hodiny. Dvě hodiny už jsou ale nad jeho síly. "Moje ruka v podstatě začne křičet bolestí," personifikuje svůj problém.

Během psaní rukou si vytvořil sérii různých zkratek jako například "nat" pro nation (národ) nebo nationality (národnost). Jakmile ale zápisky nevidí několik týdnů, nastane u něj podobný problém jako u Shlomiho - terminologie začne být poněkud matoucí a 22letý Seeley musí své zápisky nějakým způsobem zpětně dekódovat.

Notebooky rozptylují pozornost

Profesoři, jenž na svých přednáškách laptopy zakazují, se brání. Nebaví je zkoumat ve výrazech studentů, zda si opravdu píšou zápisky nebo si zrovna něco objednávají na Amazonu či si vzájemně posílají vtipná meme.

"Už mě unavovalo, když jsem viděla, že studenti na svých laptopech dělali něco jiného místo toho, aby věnovali pozornost tomu, co říkám," svěřuje se Carol Holsteadová, profesorka žurnalistiky na Kansaské univerzitě. Dodává, že studentům v hodinách vždy řekne, kdy přesně si mají vytáhnout sešity na zapisování.

Školy obecně nechávají rozhodnutí o zákazu notebooků na samotných profesorech. Někteří studenti tedy mohou používat elektronická zařízení víceméně na každé hodině, jiní to mají přesně naopak. Záleží na tom, jaký zrovna mají rozvrh, respektive kdo je učí.

Čím dál více prosazovanější zákazy notebooků na přednáškách přichází v USA v době, kdy studenti přicházející na univerzitu už nemívají na středních školách dostatek výuky, kdy musí používat ručně psané písmo. Přesto, že některé veřejné školy stále tohle pravidlo ctí, jejich počet ubývá a ruční písmo se jednoduše ze standardu společenského vzdělávání vytrácí.