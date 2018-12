Putin: Obnovit socialismus v Rusku už nepůjde

Ruský prezident Vladimir Putin se domnívá, že opětovné nastolení socialismu v Rusku už není možné, ale za "přípustné" pokládá uchování některých prvků, hlavně v sociální oblasti, jako je dostupné zdravotnictví či školství, anebo snaha vymýtit chudobu.

"Myslím, že to (nastolení socialismu) není možné. Změny ve společnosti jsou tak hluboké, že není možná restaurace socialismu," řekl prezident. Socialismus podle něj vždy vyžaduje větší výdaje, než jsou příjmy, a tak v konečném důsledku vede ekonomiku do slepé uličky.

Putin odpovídal na dotaz novináře, kterého sám vyvolal, protože jej zaujal plakátem s nápisem "KGB a děti"; Putin svou profesní dráhu začínal v řadách sovětské tajné služby KGB.

"My všichni jsme děti KGB, ale vychovali nás různě," vysvětlil žurnalista a zeptal se, zda je možné opět nastolit socialismus, po kterém ve společnosti panuje silná nostalgie; podle zjištění sociologů dvě třetiny Rusů litují zániku Sovětského svazu.

Vzápětí šéf státu dostal od dalšího novináře otázku či spíše pozvání k účasti na vypracování "morálního kodexu budovatele kapitalismu", a to i vzhledem k tomu, že Rusku prý stále chybí státní idea. Putin ovšem dostal i osobnější otázku: zda se znovu ožení a s kým. "Sám je ženatý a mně to taky přeje," zažertoval rozvedený šéf státu na účet žurnalisty. Ale dodal, že jako "spořádaný člověk" by se oženit měl.