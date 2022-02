Putinovo počínání okolo Ukrajiny je podle Trumpa chytré a geniální

Počínání ruské hlavy státu Vladimira Putina ohledně Ukrajiny je chytré a geniální, uvedl bývalý americký prezident Donald Trump. V konzervativním podcastu dál zkritizoval svého následovníka Joea Bidena a řekl, že by za jeho úřadování bylo podobné vyhrocení situace nemyslitelné, píší americká média.

"Nám by se to nikdy nestalo," uvedl Trump v úterý v pořadu The Clay Travis & Buck Sexton Show. Nepodloženě pak dodal, že důvodem, proč se Putin rozhodl k invazi nyní - a nikoliv za jeho vlády - je jeho lepší vztah s ruským prezidentem, než má Biden.

"Putin prohlásí velkou část Ukrajiny za nezávislou. To je úžasné. ... A já říkám: 'Jak chytré to je?' A on tam půjde a bude udržovat mír. To jsou ty nejsilnější mírové síly. ... Mohli bychom to využít na naší jižní hranici," řekl Trump s odkazem na Mexiko. Na jeho hranici s USA před volbami v roce 2016 sliboval vystavět zeď, která by zabránila migraci.

Trumpova reakce na nejnovější vývoj okolo Ruska a Ukrajiny není nijak překvapivá, komentoval exprezidentovy výroky korespondent amerického listu Washington Post. Připomněl přitom Trumpovu náklonnost nejenom k ruské hlavě státu, ale i dalším vůdcům, kteří ve svým zemích vládnou tvrdou rukou, jako je severokorejský Kim Čong-un nebo turecký Recep Tayyip Erdogan.

"Znal jsem Putina velmi dobře. Skvěle jsme spolu vycházeli. Měl jsem ho rád. On měl rád mě. ...Víte, není to žádná měkkota, má hodně šarmu a je velmi pyšný," popsal státník svůj vztah k Putinovi.

"Obecně se snažíme nepřijímat rady od nikoho, kdo chválí prezidenta Putina a jeho vojenskou strategii," odpověděla na dotaz ohledně Trumpových komentářů mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

Putin v pondělí uznal nezávislost dvou separatistických republik na východě Ukrajiny a na jejich území vyslal pod záminkou mírové mise ruské vojáky. Západ včetně Washingtonu krok tvrdě zkritizoval a v úterý vůči Rusku zavedl sankce.

Trump Bidenův přístup ke krizi na ukrajinsko-ruských hranicích opakovaně kritizoval. Kritici exprezidenta naopak za jeho vlády vinili z příliš přátelského vztahu s Kremlem. Kolem někdejšího státníka se také rozpoutal skandál ohledně vměšování Ruska do prezidentských voleb v roce 2016, ve kterých Trump zvítězil. Kauzu rozplétal americký Kongres, Federální úřad pro vyšetřování (FBI) i zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který ve své závěrečné zprávě z roku 2019 došel k závěru, že se Rusko snažilo do voleb zasahovat s cílem dosáhnout zvolení Trumpa prezidentem.