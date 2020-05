Raketoplány: Drahá, přesto úspěšná éra americké kosmonautiky.

Ve středu čeká Spojené státy americké velký den. Téměř dekádu po zrušení programu Space Shuttle vyšle Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) znovu své astronauty do vesmíru. Zároveň půjde o historicky první let astronautů raketou soukromého výrobce do vesmíru. Za vesmírnou lodí Crew Dragon, v níž se Robert Behnken a Douglas Hurley dopraví z floridského Mysu Canaveral na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), stojí SpaceX Elona Muska. Vraťme se ale zpátky do minulosti a připomeňme si významné okamžiky předchůdců Crew Dragon - raketoplánů.

Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis a Endeavour. Dále pak ještě pouze testovací raketoplány Enterprise a Pathfinder. Známá jména raketoplánů jsou dnes synonymem jedinečné třicetileté éry americké kosmonautiky. Éry, jež přinesla řadu úspěchů, ale i pár tragických událostí.

Vesmírný program se oficiálně jmenoval Space Transportation Systém (Vesmírný dopravní systém). Přesně tak vystihoval funkci raketoplánů - dosud jediných okřídlených strojů, které opakovaně dopravily člověka na oběžnou dráhu.

Tragické havárie

Nepočítáme-li jen testovací Enterprise, nejstarší a nejtěžší (80 tun) raketoplán byl Columbia. Ten poprvé odstartoval 12. dubna 1981, tedy přesně dvacet let po letu Jurije Gagarina, prvního člověka ve vesmíru. Columbia je bohužel spojena s tragédií z 1. února 2003, kdy se posádka vracela zpátky na Zemi. Kvůli technické závadě, ke které došlo bez povšimnutí už při startu, nevydržel raketoplán průlet atmosférou. Nejprve se zničilo křídlo, poté se celý raketoplán rozpadl. Sedmičlenné posádce zbývalo do bezpečného přistání 16 minut. Nikdo nepřežil.

Ještě dříve se odehrála jiná tragická havárie, a sice druhého nejstaršího raketoplánu Challenger. Stalo se při jeho desáté misi 28. ledna 1986. Raketoplán explodoval 73 sekund po svém startu. Všech sedm astronautů na palubě zahynulo. Tehdejší prezident Ronald Reagan je prohlásil za hrdiny. NASA na dva roky lety raketoplánů přerušila a přijala přísnější bezpečnostní opatření.

Úspěchy Discovery nebo Atlantisu

Třetí raketoplán v řadě - Discovery - má na kontě několik rekordů a úspěchů. Byl to právě tento raketoplán, který v roce 1990 vynesl na oběžnou dráhu Hubbleův teleskop. Discovery byl také prvním, který NASA dva roky po zničení Columbie znovu vyslala do vesmíru. Raketoplán má na kontě nejvíce letů (39). Dnes ho mohou lidé spatřit ve Virginii v muzeu Steven F. Udvar-Hazy Center.

Dalším úspěšným raketoplánem byl Atlantis, který se na oběžnou dráhu podíval celkem 33krát. Právě Atlantis uskutečnil 8. července 2011 poslední let v rámci celého programu Space Shuttle. Domů se vrátil 21. července. Jednalo se o čtvrtý raketoplán, takže inženýři NASA využili zkušeností ze stavby jeho předchůdců. Výsledkem byl o 3,5 tuny lehčí stroj než Columbia, jehož stavba zabrala jen poloviční dobu stavby Columbie. Významná je například mise z roku 2009, kdy se posádka Atlantisu vydala opravit Hubbleův teleskop. Dnes je raketoplán k vidění návštěvníkům Kennedyho vesmírného střediska na Floridě.

ČÍSLA A ZAJÍMAVOSTI 30 let, 3 měsíce a 9 dní. Tak dlouho program Space Shuttle trval, počítáme-li dobu od prvního pilotovaného letu až do toho posledního. Jde tak o nejdéle trvající americký vesmírný program. V celosvětovém měřítku je delší jen sovětský program Sojuz, který byl zahájen v roce 1962 a trvá dodnes. Během oněch třiceti let aktivního fungování programu proběhlo celkem 135 kosmických misí na oběžnou dráhu. V 88 případech bylo cílem mise vypustit satelity, případně nějaké zachytit a opravit. Na stanici ISS se posádka vydala 37krát. Devětkrát se raketoplán spojil se sovětskou orbitální stanicí Mir. Do vesmíru se v rámci programu Space Shuttle podívalo celkem 849 astronautů. Raketoplán Challenger a vícekrát raketoplán Atlantis dokázaly na jeden let převézt až osm astronautů. Teoreticky jich mohlo být dokonce deset nebo jedenáct, NASA ale této možnosti nikdy nevyužila. Program Space Shuttle byl de facto zahájen už 5. ledna 1972, když tehdejší prezident Richard Nixon oznámil veřejnosti, že NASA pracuje na raketě, která opakovaně dopraví astronauty do vesmíru.

Jedna mise stála skoro půl miliardy

Endeavour - pátý a poslední raketoplán, který nahradil Challenger. NASA si nejprve pohrávala s myšlenkou, že jen předělá testovací Enterprise, jako úspornější varianta se ale nakonec ukázala stavba zcela nového stroje. Při ní se využilo některých komponent původně vyrobených pro Discovery a Atlantis. Po ukončení programu Space Shuttle získalo Endeavour muzeum California Science Center v Los Angeles.

Program Space Shuttle je bezpochyby důležitou součástí historie americké kosmonautiky. I přes dvě osudné havárie se během tří dekád podařilo realizovat řadu zajímavých a náročných misí. Úspěchy však nebyly dostatečnou odpovědí na obrovskou finanční náročnost celého programu. Provoz a údržba raketoplánů byly dlouhodobě neudržitelné. Odhaduje se, že celý program vyšel v průběhu třiceti let na 209 miliard dolarů. Jedna mise vyšla průměrně na 450 milionů dolarů. Nyní, téměř po deseti letech od posledního letu Atlantisu, vzhlíží svět k nové raketě. Odstartuje Crew Dragon novou významnou éru pilotovaných letů do vesmíru?