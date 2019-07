Razie proti imigrantům? Jde o politickou akci prezidenta, tvrdí starosta New Yorku

Tisíce imigrantů ve Spojených státech a jejich advokátů očekávalo v neděli masové zatýkání přistěhovalců se soudním příkazem k vyhoštění, které avizoval americký prezident Donald Trump. Na řadě míst v USA se už v pátek proti očekávaným raziím a proti Trumpově imigrantské politice konaly demonstrace. Zátah velkých rozměrů se ale zatím nekonal, uvedla agentura Reuters.

Rozsáhlé zatýkání mělo začít v neděli a mělo se odehrávat v desítce velkých měst USA, včetně Los Angeles, San Franciska, New Yorku, Chicaga či Houstonu. Zatčeno bylo ale jen několik imigrantů, například tři v Denveru, uvedla agentura Reuters.

Podle starosty New Yorku Billa de Blasia provedli agenti vládního Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v jeho městě o víkendu několik operací, ale nikoho nezatkli. "Je to politická akce prezidenta, zpolitizoval vládní agenturu, aby mu pomohla znovu vyhrát volby," řekl de Blasio, který chce napřesrok kandidovat na prezidenta za demokraty.

"Imigranti po celé zemi se schovávají a žijí ve strachu...a to je cílem této akce," řekla agentuře Reuters Mary Bauerová z nevládní organizace SPLC, která právně pomáhá lidem v nouzi. "Ačkoli zatím nemáme zprávy o raziích, žádný z imigrantů by neměl žít ve strachu, že rodiče nepřijdou z práce domů, nebo že se děti nevrátí ze školy," uvedla Lauren Weinerová z Americké unie občanských práv (ACLU).

Zatýkání migrantů, které oznámil Trump na twitteru minulý měsíc prakticky současně se zahájením své volební kampaně, se nyní mělo týkat až dvou tisíc rodin, u jejichž členů soudce nařídil vyhoštění. Podle ACLU šlo o případy, kdy se osoby snažící se o legalizaci pobytu nedostavily k soudu.

"Moje manželka nechodí nakupovat, ani nevodí děti do školy, protože se bojí, že ji zatknou," řekl v neděli deníku The San Diego Union-Tribune Julio Trujillo, který má pět dětí ve věku od dvou do 13 let a jehož manželka je v USA ilegálně. "Ano, bojím se, protože nechci být oddělena od své rodiny," dodala Trujillova žena.

Kalifornský deník v této souvislosti uvedl, že ač víkendové rozsáhlé razie se nekonaly, zatkli minulý týden v Los Angeles imigrační agenti několik desítek migrantů kvůli trestné činnosti.