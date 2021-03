Republikáni jsou ve sporu s Trumpem kvůli používání jména

Ve Spojených státech se v posledních dnech vyhrocuje spor mezi Republikánskou stranou a bývalou hlavou státu Donaldem Trumpem ohledně využívání exprezidentova jména k propagačním účelům a výběru finančních příspěvků od drobných přispěvatelů. Trump v pondělí vyzval svoje podporovatele, aby nedávali peníze tradičním republikánským strukturám, a aby místo toho podpořili jeho vlastní volební skupinu, jejímž cílem je podporovat kandidáty souznějící s Trumpovým programem.

Trumpovi právníci zaslali v pátek výzvu Celostátnímu výboru Republikánské strany (RNC) a dalším dvěma klíčovým stranickým organizacím, aby přestaly používat Trumpovo jméno ve veřejných kampaních bez jeho svolení. Podle exprezidentova poradce je Trump na volné používání svého jména citlivý a vadí mu také to, že tři zmíněné struktury Republikánské strany podporují kandidaturu některých zákonodárců, kteří se letos připojili na stranu demokratů při projednávání ústavní žaloby, jež na exprezidenta mířila ve spojitosti s lednovými nepokoji v Kapitolu.

Vedení republikánů však v pondělí uvedlo, že exprezident je veřejnou postavou, a RNC a další proto budou jeho jméno používat dál s ohledem na svobodu politického projevu garantovanou ústavou. Šéfka RNC Ronna McDanielová rovněž uvedla, že jí Trump přes víkend potvrdil, že používání svého jména stranou v současné formě podporuje.

Bývalý prezident však v noci na úterek nasadil odlišný tón. "Už žádné peníze RINOS," napsal s použitím zkratky výrazu "Republicans in name only" (republikáni, kteří si tak jen říkají), což je pejorativní termín používaný vůči republikánům, kteří podle svých oponentů příliš sympatizují s politikou demokratů. "Jen ubližují Republikánské straně a naší voličské základně - nikdy nás nepovedou k velikosti," pokračoval Trump a vyzval svoje příznivce, aby zasílali příspěvky raději jeho vlastnímu politickému akčnímu výboru (Super PAC) s názvem Zachraňte Ameriku, který založil po prohraných volbách.

Politické akční výbory získaly novou sílu po rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2010, podle nějž jsou předvolební příspěvky korporací, soukromníků i odborů výrazem svobody projevu a nesmějí být omezovány. Super PACs jsou formálně nezávislé, jejich prostřednictvím však mohou jednotlivci a jakékoli zájmové skupiny neomezeně investovat do televizních a dalších inzerátů podporujících určité kandidáty.

Trump chce prostřednictvím prostředků získaných jeho Super PAC podporovat pečlivě vybranou skupinu loajálních kandidátů do kongresových voleb v roce 2022. On i jeho blízcí v minulosti hrozili republikánům, že pokud se v hlasování postaví proti Trumpovi, budou čelit při snaze o znovuzvolení silným vyzyvatelům zevnitř strany podporovaným Trumpem, který má podle průzkumů mezi republikány stále zásadní vliv.

Tyto spory se však týkají především takzvaných bezpečných křesel, kde mají republikáni v podstatě jistou výhru. Trump se i přes nynější spory v minulosti zavázal, že své straně pomůže ve snaze porazit demokraty v kongresových volbách za dva roky. Ty jsou často vnímány jako referendum o dosavadní vládě současné hlavy státu, kterou je nyní demokrat Joe Biden.