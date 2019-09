Republikáni s postojem vůči prodeji zbraní čekají na názor Trumpa

Vedení republikány ovládaného Senátu vyčkává na stanovisko Bílého domu, aby se rozhodlo o úpravě zákonů regulujících prodej zbraní v USA. Novinářům ve Washingtonu to v úterý řekl šéf Senátu Mitch McConnell. Horní komora Kongresu je pod silným tlakem zpřísnit kontrolní procedury po opakovaných krvavých incidentech z posledních týdnů.

Série masakrů s desítkami obětí posílila ve Spojených státech argumenty aktivistů a politiků volajících po rozsáhlejších kontrolách osob, které zbraně nakupují. Zastánci druhého ústavního dodatku, který právo na držení zbraní garantuje, naopak poukazují na historické tradice a tvrdí, že vražedné incidenty jsou důsledkem řádění psychicky vyšinutých jedinců, nikoli samotného držení zbraní.

Podobný názor má i prezident Donald Trump, který se zejména po nedávném vraždění v Texasu a Ohiu pro posílení kontrol váhavě vyslovil. McConnell potvrdil, že Trumpův konečný názor zastupitelé neznají. Bílý dům se podle šéfa Senátu "zamýšlí nad tím, co je připraven podpořit, pokud vůbec něco". Pokud se prezident pro zesílení kontrol při prodeji zbraní rozhodne, "schválíme to a stane se to zákonem".

Dva zákony o zpřísnění režimu držení střelných zbraní letos schválila Sněmovna reprezentantů, ale Senát o nich dosud nejednal. McConnell se v rozhovoru s novináři zavázal, že pokud bude Bílý dům se zpřísněním souhlasit, návrh zákona v Senátu k hlasování předloží. Prezidentovo rozhodnutí se prý očekává příští týden, kdy se členové Kongresu vrátí z parlamentních prázdnin.