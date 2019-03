Řidič v New Orleans najel do cyklistů: dva mrtví a šest zraněných

Dva lidé zemřeli a šest dalších utrpělo zranění poté, co do nich v sobotu večer na rušné třídě v New Orleans na jihu USA vrazilo auto. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AP. Řidiče vozu policie zadržela a zjišťuje, zda nebyl pod vlivem alkoholu či drog. Přesná příčina tragédie je zatím nejasná.

Řidič tmavého sportovního vozu podle očitých svědků ujížděl vysokou rychlostí po rušné třídě Esplanade Avenue v centru New Orleans. Zřejmě ve snaze objet jiné auto vjel na jízdní pruh pro cyklisty, na kterém srazil osm lidí. Muž a žena, oba ve věku kolem třiceti let, následkům zranění na místě podlehli. Pět z šesti zraněných převezli zdravotníci do nemocnice. Stav tří z nich je kritický.

#BREAKING: 2 killed after car runs over pedestrians in New Orleans; 1 arrested pic.twitter.com/6P3grh0kRr - WSVN 7 News (@wsvn) March 3, 2019

Po srážkách s cyklisty a jedním dalším autem řidič zastavil, vůz opustil, lehnul si na chodník a ztratil vědomí.

K nehodě s mrtvými a zraněnými došlo v době masopustu, kdy je New Orleans cílem turistů z celého světa. Nejvíce jich do města dorazí právě o víkendu před vrcholem oslav na takzvané Tlusté úterý (Mardi Gras), které letos připadá na 5. března.