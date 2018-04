Řidič v Torontu patrně úmyslně najel do davu, zabil devět lidí

V Torontu v pondělí najel řidič dodávky do lidí a devět jich zabil. Dalších 16 jich bylo při incidentu zraněno. Uvedl to zástupce šéfa torontské policie Peter Yuen, podle něhož byl řidič zadržen a nyní je vyšetřován. Podrobnosti o identitě řidiče ani o případném motivu během krátkého brífinku nesdělil. Podle svědků citovaných kanadskými médii je patrné, že šlo o úmyslný čin.

Incident se stal krátce před 13:30 místního času (před 19:30 SELČ) na rušné obchodní ulici v severní torontské části North York. Bílá dodávka tam podle svědků srazila chodce na přechodu, vyjela na chodník a na úseku dlouhém několik stovek metrů porážela lidi.

Policisté zanedlouho dodávku zastavili a muže zadrželi. Podle videa ze zatýkání zveřejněného kanadskými médii je patrné, že muž nejprve na policistu mířil pistolí, kterou pak zahodil a vzdal se. Policisté zatím neuvedli, zda šlo o nehodu, nebo o úmyslný čin.

Nájezdy automobilů do bezbranných chodců se v posledních letech zejména v Evropě staly častým způsobem útoků radikálních islamistů, kteří takto zabíjeli mimo jiné v Berlíně, Londýně, New Yorku či Nice.

Podle několika svědků bylo z průběhu incidentu patrné, že řidič měl situaci pod kontrolou. "Prostě projížděl přímo lidmi a na rohu dokázal bez obtíží bezchybně zahnout," řekl webu Globalnews student Nick Sanka, který vše sledoval z blízké kavárny. Řidič podle něho při nájezdu vědomě zrychloval.

Chaotic scene on Yonge St. Paramedics treating people everywhere. Some have been pronounced dead on scene. pic.twitter.com/u2RL4BhgQs