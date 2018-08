Rio za prezidenta. Tisíce lidí se sjely podpořit kandidaturu Luly

Několik tisíc příznivců brazilského exprezidenta Luize Inácia Luly da Silva se sjelo do metropole této největší jihoamerické země, aby podpořilo Lulovu kandidaturu pro říjnové prezidentské volby. V poslední den lhůty pro podání kandidatur se chystají na pochod k sídlu nejvyšší volební instance v zemi. Lula je od dubna ve vězení kvůli verdiktu, jímž byl zatím nepravomocně odsouzen na 12 let odnětí svobody za korupci.

Podle průzkumů veřejného mínění má dvaasedmdesátiletý Lula největší šance na vítězství v prezidentských volbách ze 13 kandidátů, volila by ho asi třetina voličů. Druhý v pořadí, dlouholetý poslanec Jair Bolsonaro, který bývá označován za ultrapravicového politika, by podle průzkumů nyní dostal asi 17 procent hlasů.

Zatím ale není jasné, zde se Lula vůbec bude moci o prezidentské křeslo 7. října ucházet. Podle brazilských zákonů nesmí kandidovat ten, kdo byl odsouzen soudem druhé instance. Poslední slovo ale bude mít nejvyšší volební soud, který musí rozhodnout do 17. září.

Lula da Silva stál v čele Brazílie v letech 2003 až 2010 a vysoké popularitě se dodnes těší díky své sociální politice, s níž dostal miliony chudých obyvatel z bídy. Korupce se měl podle soudu dopustit tím, že jako úplatek od stavební firmy OAS dostal luxusní byt. Lula, proti němuž je vedeno více soudních řízení, obvinění odmítá.

Podle obhajoby Lula byt ani nevlastnil a obžaloba byla postavena na svědectví bývalého šéfa OAS, který vypovídal za snížení trestu. Minulý týden se za Lulu postavila i desítka zahraničních právníků, včetně bývalého španělského soudce Baltasara Garzóna. V dopise předsedkyni nejvyššího soudu Cármen Lúciaové vyjádřili "znepokojení" kvůli "vážným nesrovnalostem" v rozsudku nad Lulou. Garzón, který proslul například vydáním zatykače na chilského diktátora Augusta Pinocheta, už dříve označil verdikt nad Lulou za politicky motivovaný.

"Zlepší vše, co je špatně"

Podle policie města Brasília se ve středu chystá na šestikilometrový pochod městem asi 4 tisíc Lulových příznivců. "Věřím, že se může vrátit do čela země, aby zlepšil všechno, co je teď špatné. Pro nás je jedinou osobou, která se zastane pracujících a chudých," řekl řidič kamionu Genesio Roanes, který do brazilské metropole přijel z tisíc kilometrů vzdáleného Sao Paula.

Pokud soud Lulovi kandidaturu nepovolí, měl by ho podle místních médií nahradit exstarosta Sao Paula a bývalý ministr školství Fernando Haddad. Tento pětapadesátiletý ekonom libanonského původu by pak ale měl podle expertů jen malé šance na vítězství, protože by neměl už dostatek času na volební kampaň. Nicméně by se mohl podle nich stát novou výraznou tváří Strany pracujících (PT) pro další volby.

Z 13 prezidentských kandidátů, mezi nimiž jsou dvě ženy, má po Lulovi největší šance Jair Bolsonaro (63), jehož někteří označují za radikálního pravicového politika. Vystupuje například proti homosexuálním svazkům či potratům a prosazuje trest smrti. Kritiku si vysloužil také, podle některých urážlivými, výroky na adresu domorodých obyvatel či imigrantů.

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb 7. října přes 50 procent hlasů, bude se konat 28. října kolo druhé. Do něj má nyní největší šance postoupit kromě Bolsonara bývalá senátorka Marina Silvaová (60), která byla za Luly pět let ministryní životního prostředí.