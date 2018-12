Rusa Nikulina mají ve vězeňské nemocnici vyšetřovat déle

Americký soud prodloužil Rusovi Jevgeniji Nikulinovi období, kdy jej budou vyšetřovat psychiatři. Oznámila to ruská média s odvoláním na soudní dokumenty a vyjádření Nikulinova obhájce s tím, že zpráva znalců má být soudu předložena do 8. února 2019. Nikulina letos na jaře deportovali do USA z České republiky, kde byl na americkou žádost předloni zatčen kvůli podezření z hackerských útoků. O Nikulinovo vydání usilovalo také Rusko, ale marně.

Soud v San Francisku původně poslal Nikulina na psychiatrické vyšetření na počátku října. Požádala o to vězeňská správa kvůli "podivnému chování" Rusa, který podle slov svého obhájce lhostejně ignoroval soudní proces a choval se zcela apaticky.

Obhájce Arkadij Buch nyní deníku Izvestija řekl, že o prodloužení - asi kvůli dlouhým vánočním svátkům - požádala vězeňská nemocnice v Los Angeles, kam Nikulina převezli počátkem prosince. O Rusově dalším osudu se má podle advokáta rozhodnout na jednání soudu stanoveném na 12. února 2019. Původně měl soud zasedat 28. ledna.

Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Podle amerických vyšetřovatelů se Nikulin dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a na webové úložiště Dropbox. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou českému ministerstvu zahraničních věcí v listopadu 2016.

Ministerstvo spravedlnosti ve stejné době obdrželo i extradiční žádost Ruska, podloženou zatykačem kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán se nakonec rozhodl vydat Nikulina do USA.

Ruské velvyslanectví ve Washingtonu v září vydalo prohlášení, podle něhož jsou za případné zhoršení Nikulinova zdravotního stavu odpovědny americké úřady. Obhájce Buch tvrdí, že Nikulinovi byla ještě v České republice podávána silná hypnotika. Česká vězeňská služba letos v lednu informace o špatném Nikulinově zdravotním stavu popřela.

Nyní obhájce Buch ruským novinám řekl, že Nikulin je vězněn v relativně normálních podmínkách a že si na nové prostředí postupně zvyká.

Nikulinovi hrozí v USA až 30 let vězení.