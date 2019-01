Rusko neuvažuje o výměně údajného špiona za svého krajana

Rusko neuvažuje o možné výměně Američana Paula Whelana, zadrženého v Rusku pro podezření ze špionáže, za některého svého občana. V Moskvě to prohlásil náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Diskuse v tomto smyslu jsou podle něj předčasné, protože Whelan nebyl dosud ani formálně obviněn, informovaly ruské agentury. Moskevské ministerstvo kromě toho uvedlo, že Spojené státy krátce po Whelanově zadržení zatkly na souostroví Severní Mariany ruského občana Dmitrije Makarenka a převezly ho na Floridu. V USA je tento muž stíhán kvůli vývozu zbrojního materiálu.

Rjabkov podle agentury TASS zdůraznil, že ruská strana zavčasu informovala Washington o Whelanově zadržení a umožnila americké straně konzulární přístup k němu. Americká strana ale své závazky v Makarenkově případě nedodržela, řekl Rjabkov.

"Makarenko, narozený v roce 1979, přicestoval na ostrov Saipan s manželkou, nezletilými dětmi a staršími rodiči. Hned po příletu ho na letišti zadržel personál FBI," citovala z prohlášení ruského ministerstva zahraničí agentura Reuters. Podle agentury AP je však Makarenkovi 72 let.

Whelanův bratr David usazený v Torontu Reuters řekl, že zástupci americké ambasády se s jeho bratrem setkali ve středu a měli v úmyslu se s ním znovu setkat příští týden. "Zdá se, že je na tom tak, jak se dá očekávat v ruském vězení. Chybí mu mnoho věcí osobní potřeby, jako toaletní papír, které mu nebyly poskytnuty," tvrdí David Whelan.

Agentura Reuters poznamenala, že vzájemné obviňování z obou stran by mohlo dál zkomplikovat vztahy mezi Moskvou a Washingtonem, a to navzdory deklarovanému přání prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina budovat osobní vztahy.

Whelan za Butinovou?

Whelana zatkli 28. prosince agenti ruské tajné služby FSB v jeho pokoji v moskevském hotelu Metropol. Stalo se to krátce poté, co mu jistý ruský občan údajně předal jména spolupracovníků ruských tajných služeb. Do konce února na něj byla uvalena vazba. Za špionáž hrozí Whelanovi, který má kromě amerického i britské, kanadské a irské občanství, až dvacetileté vězení. Rodina 48letého bývalého příslušníka americké námořní pěchoty tvrdí, že je nevinný. Do Ruska prý jel na svatbu svého přítele.

V amerických médiích se tento týden objevily spekulace, že Rusové budou chtít Whelana vyměnit za Mariju Butinovou, souzenou ve Washingtonu za spiknutí proti USA. Butinová se přiznala, že se snažila proniknout do Národní asociace držitelů zbraní (NRA) s cílem získat informace o vlivných Američanech a předat je do Moskvy.

Zadržený pašoval zboží

V sobotu pak moskevské ministerstvo zahraničí zveřejnilo informaci o zadržení ruského občana Makarenka v USA den po Whelanově zadržení v Moskvě. Rusko podle ministerského prohlášení očekává od Spojených států vysvětlení, proč byl Makarenko zadržen. Podle šéfa zahraničního výboru ruské Státní dumy Konstantina Kosačeva, jehož cituje agentura Interfax, je zatčení Makarenka "posledním z útoků na občana Ruska mimo rámec mezinárodního práva".

Dokumenty uložené u floridského soudu ukazují, že Makarenko byl v roce 2017 federálními žalobci USA obviněn společně s dalším mužem, Vladimirem Nevidomým, z exportu zboží obranného charakteru, včetně přístrojů pro noční vidění, bez povolení z USA do Ruska.

Makarenko měl podle agentury Reuters jako trvalé bydliště zapsaný Vladivostok na ruském Dálném východě a od ledna minulého roku ho americká justice vedla jako uprchlého. Nevidomij, trvalým bydlištěm na floridském Hallandale Beach, přiznal loni v červnu svou vinu a byl odsouzen k 26 měsícům vězení.

Podle agentury AP čelí Makarenko obviněním z pokusu o ilegální vývoz zbraní a z praní špinavých peněz. Podle agentury AP ze soudních spisů vyplývá, že Makarenko byl zatčen na Saipanu 29. prosince. Na Silvestra tamní soudce podepsal příkaz k jeho převezení na Floridu.