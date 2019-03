Ruský vliv? Kongres chce znát celou Muellerovu zprávu

Američtí demokraté vytrvale žádají zveřejnění plného textu zprávy vyšetřovatele Roberta Muellera o ruském vměšování do amerických voleb včetně veškerých podkladů, ale o rozsahu těchto dokumentů zatím v USA málokdo něco ví, upozornila ve čtvrtek americká média. Soubor může zahrnovat terabity dat a stohy listin. Známý investigativní novinář Bob Woodward podle listu The New York Times odhaduje, že jen závěrečná Muellerova zpráva může mít tisíce stran.

Mueller a jeho tým vyšetřovatelů FBI při svém téměř dvouletém zkoumání nenašel důkazy o tom, že by Donald Trump nebo jeho spolupracovníci před volbami 2016 tajně koordinovali svůj postup s Ruskem. O závěrech vyšetřování zatím ve čtyřstránkovém memorandu informoval jen ministr spravedlnosti William Barr, který slíbil, že v příštích týdnech zveřejní Muellerovu zprávu v maximálním možném rozsahu - vyjma pasáží označených za tajné.

Muellerova skupina vyslechla 500 svědků, vydala 2800 soudních obsílek a provedla 500 domovních prohlídek. Shromáždila velké množství datových nosičů, počítačů a laptopů, souborů elektronické pošty, nemluvě o listinných důkazech. Podle agentury AP jde o tisíce, ne-li miliony kusů důkazního materiálu. Jen v případě Trumpova poradce Rogera Stonea má FBI k dispozici devět terabitů dat. Po vytištění by šlo o horu papírů vysokou 340 metrů.

Pokud by Kongres dostal všechno, oč žádá, musel by si najmout nové prostory. Demokratičtí zastupitelé ale na svém požadavku trvají, protože ministra Barra podezírají, že ve své souhrnné zprávě informace z Muellerova vyšetřování účelově filtroval. Pokud veškerou dokumentaci nedostanou, hodlají ji prý vymáhat soudně.

Veřejnost by měly zajímat hlavně výpovědi předvolaných svědků, které obsahují bezprostřední informace lidí z nejbližšího Trumpova okolí. Na veřejnost se ale nejspíš nedostanou negativní informace o osobách, které nakonec nebyly obviněny, a detaily z vyšetřování, které ještě neskončilo.