Sankce vůči Íránu budou důsledně prosazovány, vzkázaly USA

Sankce USA vůči Íránu budou důsledně prosazovány a zůstanou v platnosti, dokud íránská vláda zásadně nezmění směr. Prohlásil to v pondělí americký ministr zahraničí Mike Pompeo v rozhovoru s novináři. Nynější opětovné zavedení sankcí označil za významný pilíř americké politiky vůči Íránu.

První vlna sankcí, které zrušila Obamova administrativa podle jaderné dohody z roku 2015, se zaměřuje především na automobilový průmysl a obchody se zlatem a dalšími kovy. V platnost vstupuje od pondělní půlnoci washingtonského času, tedy v úterý v šest hodin SELČ. Podstatnější ranou pro íránský průmysl však bude druhá série sankcí, která cílí na ropný a bankovní sektor. Začít platit má počátkem listopadu.

Pompeo prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny upustit od sankcí, to ale od Teheránu vyžaduje zásadní změnu. "Doufáme, že můžeme najít způsob, jak se pohnout vpřed, to ale bude vyžadovat obrovskou změnu ze strany íránského režimu," řekl Pompeo novinářům na palubě letadla na cestě z třídenní cesty po jihovýchodní Asii zpět do vlasti. "Musí se chovat jako normální země. Je to docela jednoduché."