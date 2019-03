Šéf Trumpovy kampaně dožije ve vězení, tipují média

Americká média s napětím očekávají, jaký trest ve čtvrtek vynese americký soud v Alexandrii nad někdejším šéfem volebního týmu prezidenta Donalda Trumpa. Devětašedesátiletému Manafortovi za rozsáhlé finanční machinace hrozí až 25 let vězení, proto se komentátoři shodují, že za mřížemi pravděpodobně stráví zbytek života.

Prokuratura a ani obhajoba soudu nesdělily přesný požadavek na délku trestu. Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který v rámci prošetřování ruské role v prezidentských volbách v USA Manafortovy prohřešky odhalil, nicméně podle soudních záznamů souhlasil s názorem ministerstva spravedlnosti, které by jako přiměřené potrestání považovalo 19 až 24 let ve vězení.

Obhajoba soud vyzvala, aby Manafortovi udělil trest výrazně nižší, než jaký by podle zákonem stanovených doporučení mohl dostat. Svou žádost podepřela tvrzením, že klient od vzetí do vazby trpí vážnými zdravotními problémy, neboť se u něj rozvinula dna, kvůli které trpí vysilující bolestí chodidel, a potýká se s klaustrofobickými stavy a pocitem osamění.

Obhájci si rovněž stěžovali na Muellerův postup. Vyšetřovatele kritizují, že překročil mandát, který mu byl pro objasnění ruské kauzy poskytnut. Pochybnosti v této věci vyjádřil i soudce Thomas Selby Ellis, který naznačil, že skutečným motivem stíhání Manaforta mohla být snaha vyvinout na něj tlak, aby vyšetřovatelům poskytl důkazy proti Trumpovi.

Prokuratura tyto spekulace odmítla s tím, že Manafort byl v hledáčku úřadů ještě před jmenování Muellera do funkce zvláštního vyšetřovatele.

Zatímco výše trestu zatím známa není, média mají jasnou představu o Ellisově dnešním úvodním proslovu. "Stránky vlastního životního příběhu si píšete sám," řekne Ellis, neboť soudce tuto frázi běžně používá před vynesením trestu vězení. "Život tvoří řetěz rozhodnutí a žití s následky těchto rozhodnutí," dodává pokaždé Ellis.

Příští týden si Manafort před soudem ve Washingtonu vyslechne další rozsudek, a to v kauze, v níž byl uznán vinným z pokusu ovlivňovat svědky a ze spiknutí proti Spojeným státům. Dopustil se ho tím, že se v USA nezaregistroval jako lobbista zahraniční mocnosti, jak to americké zákony vyžadují. Hrozí mu deset let vězení, přičemž soudy teprve musejí rozhodnout, zda oba případné tresty bude vykonávat souběžně, či zda se budou sčítat.