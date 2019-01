Šéfem Pentagonu by se mohl stát válečný veterán z Vietnamu

Novým americkým ministrem obrany by se mohl stát bývalý demokratický senátor Jim Webb. Uvedl to ve čtvrtek list The New York Times (NYT) s odvoláním na vládní zdroje. Někdejšího vrchního vládního úředníka zodpovídajícího za chod vojenského námořnictva již podle listu oslovil s nabídkou viceprezident Mike Pence. Dvaasedmdesátiletý veterán vietnamské války by mohl být nástupcem Jamese Mattise, který po neshodách s prezidentem Donaldem Trumpem rezignoval v prosinci.

Trump se chce podle některých zdrojů listu vyhnout jmenování některého z republikánských zastánců tvrdé linie, kteří by nesouhlasili s jeho plánem na snižování americké vojenské přítomnosti ve světě, k čemuž by mu umírněný demokrat Webb poskytl možnost. Mezi možnými republikánskými kandidáty na ministerský post jsou podle NYT v Bílém domě zmiňováni senátoři Lindsay Graham a Tom Cotton či bývalý senátor Jim Talent.

Webb, který se v roce 2015 neúspěšně ucházel o demokratickou prezidentskou nominaci, kampaň však ukončil brzy po jejím začátku. Tehdy prohlásil, že se mu nelíbí extrémy, do nichž obě americké politické strany zacházejí v posledních letech.

Mattis, jehož respektovali republikáni i demokraté, ministerskou funkci opustil ke konci loňského roku. Rezignaci oznámil krátce poté, co Trump rozhodl o odchodu amerických vojsk ze Sýrie.

Pentagon od 1. ledna dočasně vede bývalý Mattisův náměstek Patrick Shanahan. Sám Trump připouští, že může Shanahan stát v čele ministerstva delší dobu, než se podaří najít kandidáta, kterého by byl Senát USA ochoten schválit.