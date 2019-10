Sehraje Trump důležitou roli v usmíření Turků s Kurdy?

Zprostředkování dohody mezi Tureckem a Kurdy je jedna ze tří možností, jak mohou Spojené státy reagovat na tureckou vojenskou operaci na severovýchodě Sýrie. Na twitteru to napsal americký prezident Donald Trump, který za zbylé dvě možnosti označil vojenský zásah USA a uvalení sankcí na Turecko.

"Turecko nyní útočí na Kurdy, bojují spolu 200 let," uvedl Trump k operaci Ankary na severovýchodě Sýrie v oblasti, kterou kontrolují syrští Kurdové. "Máme jednu ze tří možností: Poslat tisíce vojáků a vojensky vyhrát, tvrdě zasáhnout Turecko finančně a sankcemi, nebo zprostředkovat dohodu mezi Tureckem a Kurdy!" napsal Trump.

Kurdské ozbrojené síly několik posledních let bojovaly společně s USA proti samozvanému Islámskému státu (IS) a ztratily přitom kolem 11 tisíc bojovníků. Turecko ve středu proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie zahájilo rozsáhlou ofenzivu, a to několik dnů poté, co Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí.