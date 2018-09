Sexuální obtěžování? Proti Kavanaughovi stojí další žena

Kandidáta amerického prezidenta Donalda Trumpa na soudce Nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha obvinila z nevhodného sexuálního chování už druhá žena. Zprávu přinesl v neděli magazín The New Yorker jen několik hodin poté, co právní výbor Senátu USA na čtvrtek stanovil termín slyšení, na němž promluví Christine Blaseyová Fordová. Ta Kavanaugha obvinila, že ji sexuálně napadl ještě jako středoškolák.

S podobnými obviněními nyní přišla 53letá Deborah Ramirezová. The New Yorker informoval, že v rozhovoru popsala incident, kdy se Kavanaugh v akademickém roce 1983/1984 obnažoval na kolejním večírku na Yaleově univerzitě. Bílý dům její tvrzení popírá.

Ramirezová si vybavuje, že Kavanaugh se obnažoval na kolejním večírku, na němž se pil alkohol. Údajně jí strčil penis před obličej a ona se ho proti své vůli dotkla, když chtěla tehdejšího studenta prvního ročníku odstrčit. Případem se už zabývají demokraté v Senátu.

The New Yorker dále píše, že Ramirezová se zprvu zdráhala veřejně promluvit, částečně proto, že v její paměti jsou mezery způsobené pitím v době incidentu. Připustila také, že si není úplně jistá, jakou roli tehdy Kavanaugh při události sehrál.

Magazín tvrdí, že Ramirezová své vzpomínky šest dní pečlivě vyhodnocovala a radila se se svým právníkem, než si byla svými vzpomínkami na incident dostatečně jistá.

Bílý dům v nedělním prohlášení tlumočil Kavanaughovo tvrzení, že zmíněná událost "se nestala" a že nařčení ze strany Ramirezové je "očerňující, tuctové a prostoduché". Mluvčí Bílého domu k tomu dodala, že tvrzení ženy mají "srazit dobrého člověka".

Na slyšení v Senátu se mezitím chystá Fordová. Jednání má být veřejné. Už dřív účast na schůzi právního výboru slíbil Kavanaugh, který obvinění ze sexuálního útoku odmítá a zastání našel i u Trumpa. Několik republikánů o kauze hovoří jako o pokusu demokratů zpomalit, případně zcela zastavit proces jmenování Kavanaugha.

Právní výbor by měl po slyšení zaujmout stanovisko ke Kavanaughově jmenování do nejvyššího amerického justičního sboru, kam ho navrhl prezident Trump. Doporučujícím stanoviskem výboru se ale senátní plénum, které o jmenování rozhoduje, není povinno řídit.