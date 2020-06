Silné zemětřesení zasáhlo Mexiko. Nejméně je pět obětí

Nejméně pět lidí zemřelo při zemětřesení o síle 7,7 stupně, jež zasáhlo jižní část Mexika. Epicentrum otřesů se nacházelo v hornatém státu Oaxaca ležícím na pobřeží Tichého oceánu. Ze zasažené oblasti jsou hlášeny jen menší škody například na domech. Pro tichomořské pobřeží Mexika, Střední a Jižní Ameriky platí varování před tsunami.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador ve vyjádření uvedl, že zemětřesení provázelo až 140 následných otřesů. Chvění země přitom pocítili i obyvatelé Guatemaly, Hondurasu, Salvadoru, či jižní a centrální části Mexika.

Epicentrum se nacházelo nedaleko přímořského letoviska Huatulco. Ve městě Oaxaca de Juárez, metropoli zasaženého státu, byly přerušeny dodávky elektřiny. Jinde si zase lidé podle agentury Reuters stěžovali, že nešlo chodit po ulicích, protože jejich povrch se zohýbal.

V hlavním městě Mexiku, vzdáleném asi 750 kilometrů od epicentra, se podle agentury Reuters třásly domy a tisíce lidí vybíhaly z domů do ulic; podle úřadů bylo asi 30 budov lehce poškozeno. Úřad civilní ochrany vyzval obyvatele pobřežních oblastí, aby se od oceánu vzdálili, protože hladina moře se oproti normální úrovni může zvýšit.

